27 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Telat Üzüm açıklaması!

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon için güçlü bir kadro ile sezona giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. Yalçın, "Malum son yıllarda Alman futbolunun performansi ust seviyede. Altyapılardaki çalışmaları sayesinde çok onemli yerlere geldiler. Telat Üzum hocamiz, Alman Milli Takimi'nin scout ekibinde yer alan, donanimli bir teknik adam. Telat hocamızdan görüş ve öneri alacagız." dedi. BJK spor haberleri)

Yeni sezonda hem Super Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mucadele edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktor Sergen Yalçın Alman Futbol Federasyonu'nda (DFB) görev yapan Telat Üzüm ile sistem ve performans konusunda fikir alış verişinde bulunuyor.

Sporx'in haberine göre DFB'de antrenör ve scout olarak görev yapan, aynı zamanda Christoph Daum'un eski yardımcısı olan Üzüm ile yeni sezon için oyun şablonları ve oyuncu performansları konusunda çalışmalara başladiğini belirten Yalçın şunları söyledi:

YENİLİKLERE AÇIĞIM

"Malum son yıllarda Alman futbolunun performansi ust seviyede. Altyapılardaki çalışmaları sayesinde çok onemli yerlere geldiler. Telat Üzum hocamiz, Alman Milli Takimi'nin scout ekibinde yer alan, donanimli bir teknik adam. Telat hocamızdan görüş ve öneri alacagız. Bu meslekte yenilige açık olmak gerek.

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