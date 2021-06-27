Gelecek sezon daha alternatifli bir kadro kurarak hem ünvanını korumak hem de Devler Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, Atiba ve Gökhan Töre ile sözleşme yenileme kararı aldı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)