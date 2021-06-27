27 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş prensipte anlaşmıştı! Salih Uçan imzaya hazır

Prensipte anlaşılmıştı! Salih imzaya hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın "Prensipte anlaştık" dediği Salih Uçan, siyah-beyazlılarla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Asbaşkan Emre Kocadağ, Salih Uçan'la anlaşıldığını açıklamıştı. Son olarak, geride kalan uzun sezonun yorgunluğunu atan Salih'in instagram'dan yapmış olduğu paylaşımda, Beşiktaş'ın dış ilişkilerden sorumlu idari sorumlusu Can Kaymakoğlu'nun da içinde bulunduğu arkadaş grubuyla tatil fotoğrafını payaşması dikkatleri çekti.


Beşiktaş'ta 2 yıldızla anlaşma tamam! haberin devamı

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