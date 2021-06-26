Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! "Beşiktaş'ı istiyor"
Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yapacağı takviyelerle Şampiyonlar Ligi klasında bir takım oluşturmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Adam Ounas için girişimlere başladı. Cezayirli yıldızın menajerinden ise flaş Beşiktaş sözleri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Ara transferde şampiyonluğa katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katan Kartal, yeni sezon için de transfer edeceği isimleri netleştirmeye başladı.
Beşiktaş, Ghezzal'ın transferi olmazsa yerine Napoli'nin yıldızı Adam Ounas'ı kadrosuna katacak.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen oyuncu açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
İtalyan basını, Beşiktaş'ın Napoli'nin oyuncusu Adam Ounas ile ilgilendiğini iddia ediyor. Hatta Beşiktaş'ın 5 milyon Euro teklif ettiğini ancak Napoli'nin 8 milyon Euro'da ısrar ettiği konuşuluyor.
Adam Ounas'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ni istediğini söyleyen menajeri, Ounas'ın Beşiktaş'ı istediğini ifade etmiş.
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