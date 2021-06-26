26 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! "Beşiktaş'ı istiyor"

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yapacağı takviyelerle Şampiyonlar Ligi klasında bir takım oluşturmayı hedefliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Adam Ounas için girişimlere başladı. Cezayirli yıldızın menajerinden ise flaş Beşiktaş sözleri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor

Yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor

Ara transferde şampiyonluğa katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katan Kartal, yeni sezon için de transfer edeceği isimleri netleştirmeye başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor

Beşiktaş, Ghezzal'ın transferi olmazsa yerine Napoli'nin yıldızı Adam Ounas'ı kadrosuna katacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen oyuncu açıkladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Napoli'nin oyuncusu Adam Ounas ile ilgilendiğini iddia ediyor. Hatta Beşiktaş'ın 5 milyon Euro teklif ettiğini ancak Napoli'nin 8 milyon Euro'da ısrar ettiği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor

İddiaları cevaplayan yıldız oyuncunun menajeri, Beşiktaş ve Napoli ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki Adam Ounas'ın menajerinden flaş açıklama! Beşiktaş'ı istiyor

Adam Ounas'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ni istediğini söyleyen menajeri, Ounas'ın Beşiktaş'ı istediğini ifade etmiş.

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