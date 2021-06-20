Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş yönetimi geçen sezon sağ kanatta önemli işler yapan ve Süper Lig'i asist kralı olarak tamamlayan Rachid Ghezzal'ı yeniden renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Ancak Cezayirli yıldızın kulübü Leicester City ile anlaşılamaması durumundu B planını belirledi. Kartal'ın son gözdesi, geçen sezon Cagliari ve Crotone'da kiralık olarak oynayan Cezayirli yıldız Adam Ounas.