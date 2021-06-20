20 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal olmazsa B planı hazır! Adam Ounas...

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta takımı sırtlayan isimlerden birisi de asist krallığında zirvede olan Rachid Ghezzal'dı. Siyah-beyazlılar, Cezayirli yıldızın kulübü Leicester City ile anlaşamaması halinde B planını hazırladı ve rotasını bonservisi Napoli'de bulunan Adam Ounas'a çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal olmazsa B planı hazır! Adam Ounas...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş yönetimi geçen sezon sağ kanatta önemli işler yapan ve 'i asist kralı olarak tamamlayan 'ı yeniden renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Ancak Cezayirli yıldızın kulübü ile anlaşılamaması durumundu B planını belirledi. Kartal'ın son gözdesi, geçen sezon ve 'da kiralık olarak oynayan Cezayirli yıldız .

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal olmazsa B planı hazır! Adam Ounas...

CEZAYİR BASINI YAZDI
Fotomaç'ın haberine göre; Adam Ounas hakkında her hafta yeni bir söylenti çıkıyor. ile Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız, birçok kulübün tercihi konumunda. Cezayir'den DZ Foot, kulübünün Ghezzal'ın bonservisini almaya başaramazsa boşluğunu vatandaşı ile doldurmayı hedeflediğini yazdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal olmazsa B planı hazır! Adam Ounas...

Bu sezon Serie A'da sadece 16 maçta 4 gol ve 3 asist ile oynayan Ounas, çok yönlü bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Haberde yıldız futbolcunun Sassuolo, Genoa, Torino ve şimdi de Türkiye'de oynayabileceği belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ghezzal olmazsa B planı hazır! Adam Ounas...

24 yaşındaki Cezayirli yıldız, profesyonel kulüp kariyerinde 144 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 24 kez havalandıran , 16 da gol atarken; toplam 40 gole direkt olarak katkıda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Diego Costa'ya resmi teklif! Beşiktaş'tan Diego Costa'ya resmi teklif!
Beşiktaş-Yalçın görüşmesinde son durum ne? Canlı yayında duyurdu Beşiktaş-Yalçın görüşmesinde son durum ne? Canlı yayında duyurdu
Sergen Yalçın'ın imza atacağı tarihi açıkladı! Sergen Yalçın'ın imza atacağı tarihi açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör