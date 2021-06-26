Yıldız ismi kadrosunda düşünmeyen ve 1 yıllık sözleşmesinin kalması sebebiyle bir an önce elinden çıkarmak isteyen Ada kulübünün, bu doğrultuda ilk olarak 10 milyon Euro talep ettiği oyuncusu için bu bedeli 6 milyon Euro'ya kadar indirdiği belirtildi.