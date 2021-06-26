Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalanması sonrası transfer çalışmalarına yoğunlaşan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon başında kiralanan ve kazanılan çifte kupanın mimarlarından olan Rachid Ghezzal'ı yeniden takıma kazandırmak istiyor. Yönetim, Cezayirli yıldızın transferi için Leicester City ile görüşmelerini sürdürürken, İngiltere'den Ghezzal ile ilgili sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Transfer sezonunun son gününde Rachid Ghezzal'i bedelsiz olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, başarılı futbolcunun maaşının yarısını da İngiliz kulübüne ödetmişti.
Yaklaşık 1 milyon Euro yatırım yaptığı futbolcudan maksimum verim alan Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusunun direkt katkısıyla çifte şampiyonluğa ulaşmıştı.
Teknik ekibin talebi doğrultusunda yıldız ismi kadrosunda tutmak için yoğun girişimde bulunan ancak ilk etapta 10 milyon Euro'luk geri dönüş alan yönetim, İngiltere'den gelen son haberin ardından umudunu artırdı.
BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDİLDİ
Fanatik'in haberine göre; başarılı oyuncunun menajeri aracılığıyla Leicester'la görüşen Beşiktaş'a, Ghezzal'in bonservisinde indirime gidildiği bilgisinin iletildiği belirtildi.
Yıldız ismi kadrosunda düşünmeyen ve 1 yıllık sözleşmesinin kalması sebebiyle bir an önce elinden çıkarmak isteyen Ada kulübünün, bu doğrultuda ilk olarak 10 milyon Euro talep ettiği oyuncusu için bu bedeli 6 milyon Euro'ya kadar indirdiği belirtildi.
Bu gelişmenin ardından bu transferin üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, yeni bir formül üretip Ghezzal'i kadroda tutmak istiyor. Öte yandan tecrübeli ismin Beşiktaş'la yola devam etmek istemesi de yönetimin bu transferde elini güçlendiriyor.
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