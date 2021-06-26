26 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta mutlu son! Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile sözleşme yenileniyor!

Beşiktaş'ta mutlu son! İki isim imza atıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

Geçtiğimiz sezonu duble yaparak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la sözleşme konusunda anlaşan yönetim, Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile de yeni mukavele imzalayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaştıktan sonra futbolcu transferine ağırlık veren yönetim, öncelikle sözleşmesi bitenlerin durumunu netleştirecek.

Hürriyet'in haberine göre; Bir yıllık anlaşma yapılan Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, öncelikle Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre ile mukavele yenileme kararı aldı. Transfer çalışmalarını yürüten başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, her iki oyuncuyla da fazla sorun yaşamadan anlaşma sağladı.

ATIBA VE GÖKHAN ÇOK MUTLU

8 yıldır siyah beyazlı formayı giyen ve istikrarlı performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Atiba; Çebi ve Kocadağ ile yaptığı görüşmede, "Beşiktaş benim ailem oldu. Ayrılmayı bir an bile düşünemem. Bir yıl daha kalacağım için mutluyum" derken, Töre, "Geçen sezon transferimi gerçekleştirerek bana yeni bir şans verdiniz. Bu yüzden size teşekkür borçluyum. Gelecek sezon takımıma daha fazla katkı yapmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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