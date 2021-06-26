Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda yeni bir 10 numara istiyor. Siyah beyazlı yönetim, uzun süredir listesinde bulunan yıldız isim için harekete geçti. 23 yaşındaki Kolombiyalı orta saha için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz sezon da listesinin ilk sıralarından yer alan isimlerden biri olan Jorge Carrascal için Beşiktaş yönetimi yeniden düğmeye bastı.
Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'ye, 1.5 milyon Euro'su şimdi, 1.5 milyon Euro'su ikinci sezonda ödenmek üzere 2 sene için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sunduğu; ayrıca ikinci yılın sonunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonuslarını da kaplayan 1.5 milyon Euro'luk başarı opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Beşiktaş yönetimi ayrıca ikinci yılın sonunda 6 milyon Euro'yu geçmeyecek şekilde bir satın alma opsiyonunun da teklife ekledi. River Plate'in bu teklifi değerlendirmek için süre siyah-beyazlılardan süre istediği ifade edildi.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Millonarios'ta başlayan Jorge Carrascal, sırasıyla Sevilla Atletico, Karpaty ve River Plate formaları giydi.
Kulübüyle sözleşmesi Şubat ayında uzatılan genç yıldız, 97 resmi maçta forma giyerken 11 gol attı, 8 de asist yaptı ve 19 gole direkt katkı sağladı.
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