26 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Adem Ljajic'in performansından memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda yeni bir 10 numara istiyor. Siyah beyazlı yönetim, uzun süredir listesinde bulunan yıldız isim için harekete geçti. 23 yaşındaki Kolombiyalı orta saha için yapılan teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2021

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz sezon da listesinin ilk sıralarından yer alan isimlerden biri olan Jorge Carrascal için Beşiktaş yönetimi yeniden düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'ye, 1.5 milyon Euro'su şimdi, 1.5 milyon Euro'su ikinci sezonda ödenmek üzere 2 sene için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sunduğu; ayrıca ikinci yılın sonunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonuslarını da kaplayan 1.5 milyon Euro'luk başarı opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...

Beşiktaş yönetimi ayrıca ikinci yılın sonunda 6 milyon Euro'yu geçmeyecek şekilde bir satın alma opsiyonunun da teklife ekledi. River Plate'in bu teklifi değerlendirmek için süre siyah-beyazlılardan süre istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...

Kariyerine ülkesinin takımlarından Millonarios'ta başlayan Jorge Carrascal, sırasıyla Sevilla Atletico, Karpaty ve River Plate formaları giydi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...

Kulübüyle sözleşmesi Şubat ayında uzatılan genç yıldız, 97 resmi maçta forma giyerken 11 gol attı, 8 de asist yaptı ve 19 gole direkt katkı sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın 'Marka golcü' ısrarı! İki yıldızdan biri bitecek Kartal'ın 'Marka golcü' ısrarı! İki yıldızdan biri bitecek
Beşiktaş'ın Borre teklifi belli oldu! Yıllık ücret + imza parası + bonus Beşiktaş'ın Borre teklifi belli oldu! Yıllık ücret + imza parası + bonus
Beşiktaş'a Alman kaleci! Ersin'in yerine... Beşiktaş'a Alman kaleci! Ersin'in yerine...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör