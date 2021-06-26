Son dakika spor haberi: Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu! İşte Jorge Carrascal için yapılan teklif...

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'ye, 1.5 milyon Euro'su şimdi, 1.5 milyon Euro'su ikinci sezonda ödenmek üzere 2 sene için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sunduğu; ayrıca ikinci yılın sonunda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonuslarını da kaplayan 1.5 milyon Euro'luk başarı opsiyonlu bir kiralama teklifi yaptığı belirtildi.