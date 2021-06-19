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BASKETBOL

Son dakika transfer haberi: Dedric Lawson Beşiktaş Icrypex'te!

Dedric Lawson Beşiktaş'ta!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Icrypex Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu ile sözleşme imzaladığını açıkladı. 2020-2021 sezonunu ekibi ’ta geçiren Birleşik Amerikalı uzun, burada 58 lig maçında görev aldı ve 16.4 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Icrypex, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu ile sözleşme imzaladı.

2019 yılında 'nden mezun olan Dedric Lawson, geçtiğimiz sezonu ekibi 'ta geçirdi.

Dedric Lawson kimdir?

1 Ekim 1997 doğumlu, 206 cm boyunda olan Dedric Lawson pozisyonda görev almaktadır. 2019 yılında Kansas Üniversitesi'nden mezun olan başarılı uzun buradaki son yılında 36 kez forma giydiği kolej ligini; 19.4 sayı, 10.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

2019-2020 sezonunda forması ile NBA G-League'de 41 karşılaşmada görev alan Dedric Lawson; 13.3 sayı, 8 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunu Güney Kore ekibi 'ta geçiren Birleşik Amerikalı uzun, burada 58 lig maçında görev aldı ve 16.4 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Dedric Lawson, 2021-2022 sezonu öncesinde takımımız ile sözleşme imzaladı.
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