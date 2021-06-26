Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kaltı! Leo Pereira, Jorge Carrascal, Timon Wellenreuther... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... 2020-2021 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren Kartal'da gündeme Timon Wellenreuther, Leo Pereira, Jorge Carrascal gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
KENAN KARAMAN
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.
ELAYIS TAVŞAN
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Süper Lig'in devleri Barış Alper Yılmaz için devrede. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Keçiörengücü'nün genç futbolcusu için kıyasıya rekabet halinde. Milliyet'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın geniş listesinde yer aldığı öğrenildi. Yalçın'ın, yetenekli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.
TIMON WELLENREUTHER
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşı alternatif kaleci arayışına başlayan Beşiktaş, Timon Wellenreuther'i gündemine aldı. Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki başarılı kaleci; Anderlecth, Mallarco ve Williem 2 takımlarında toplam 127 maçta görev yaptı.
JORGE CARRASCAL
Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara için River Plate'e teklif sunduğu öğrenildi. 1.5 milyon Euro'su şimdi, 1.5 milyon Euro'su ikinci sezonda ödenmek üzere 2 sene için 3 milyon Euro'luk kiralama teklifi sunuldu.
LEO PEREIRA
Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Leo Pereira'yı gündemine aldı. Flamengo'dan ayrılmak isteyen Leo Pereira'nın transferini kiralık olarak bitirmeyi amaçlıyor.
SANTOS BORRE
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Beşiktaş, Santos Borre için River Plate'e teklifini iletti. Yıldız futbolcuya Krosnadar ve Fenerbahçe'de talip.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Alex Teixeira için girişimlerini sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre, Josef'in yakın dostu olan yıldız fubtolcu için Emre Kocadağ, "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık" dedi.
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