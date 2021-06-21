21 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins'ten Beşiktaş'a yeşil ışık! 3 yıllık sözleşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da kadrosuna güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Orta saha takviyesi için düğmeye basan Kara Kartal'a uzun süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'ten müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins'ten Beşiktaş'a yeşil ışık! 3 yıllık sözleşme...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2021

Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen , uzun süredir gündeminde tuttuğu 'ten olumlu yanıt aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins'ten Beşiktaş'a yeşil ışık! 3 yıllık sözleşme...

Sabah'ın haberine göre; 3 yıllık kontrat ve 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya, bonservis ödenmeyecek. Kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Diego Costa'da karar haftası! Ya Beşiktaş ya da... Diego Costa'da karar haftası! Ya Beşiktaş ya da...
Sergen Yalçın'da son demler! Taraflar arasındaki fark... Sergen Yalçın'da son demler! Taraflar arasındaki fark...
Menajeri önerdi! İmzaya hazır Menajeri önerdi! İmzaya hazır
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör