Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins'ten Beşiktaş'a yeşil ışık! 3 yıllık sözleşme...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da kadrosuna güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Orta saha takviyesi için düğmeye basan Kara Kartal'a uzun süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'ten müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins'ten olumlu yanıt aldı. Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı.
Sabah'ın haberine göre; 3 yıllık kontrat ve 1.5 ile 1.8 milyon Euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya, bonservis ödenmeyecek. Kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi.
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