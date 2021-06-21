Son dakika transfer haberleri: Fernando Lucas Martins'ten Beşiktaş'a yeşil ışık! 3 yıllık sözleşme...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da kadrosuna güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Orta saha takviyesi için düğmeye basan Kara Kartal'a uzun süredir transfer gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'ten müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)