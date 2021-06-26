Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip. 20 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Siyah beyazlı takım, Ersin'in ayrılması söz konusu olunca arayışlara girdi. Aranan kaleci Belçika'da bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Ersin Destanoğlu'na gelecek olan makul bir teklifte oyuncunun satışına olumlu bakacak olan Kara Kartal, alternatifleri için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların gündeminde ise Alman kaleci Timon Wellenreuther'in olduğu ortaya çıktı.
Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki başarılı kaleci; Anderlecth, Mallarco ve Williem 2 takımlarında toplam 127 maçta görev yaptı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci, 27 maçta kalesinde 22 gol gördü.
Başarılı file bekçisi, profesyonel kulüp kariyerindeki 127 maçta 16 kez sarı kart görürken, hiç kırmızı kart cezası almadı. Wellenreuther aynı periyotta kalesinde 195 gol gördü.
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