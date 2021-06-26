26 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezon kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip. 20 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Siyah beyazlı takım, Ersin'in ayrılması söz konusu olunca arayışlara girdi. Aranan kaleci Belçika'da bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2021

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaleci arayışları devam ediyor. Peşinde Fransız ekipleri bulunan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin, gelişmeleri takip ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Ersin Destanoğlu'na gelecek olan makul bir teklifte oyuncunun satışına olumlu bakacak olan Kara Kartal, alternatifleri için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların gündeminde ise Alman kaleci Timon Wellenreuther'in olduğu ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen 25 yaşındaki başarılı kaleci; Anderlecth, Mallarco ve Williem 2 takımlarında toplam 127 maçta görev yaptı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci, 27 maçta kalesinde 22 gol gördü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatifini buldu! Yeni hedef Timon Wellenreuther

Başarılı file bekçisi, profesyonel kulüp kariyerindeki 127 maçta 16 kez sarı kart görürken, hiç kırmızı kart cezası almadı. Wellenreuther aynı periyotta kalesinde 195 gol gördü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın 'Marka golcü' ısrarı! İki yıldızdan biri bitecek Kartal'ın 'Marka golcü' ısrarı! İki yıldızdan biri bitecek
Beşiktaş'ın Borre teklifi belli oldu! Yıllık ücret + imza parası + bonus Beşiktaş'ın Borre teklifi belli oldu! Yıllık ücret + imza parası + bonus
Kartal'a Kolombiyalı 10 numara! Yapılan teklif ortaya çıktı Kartal'a Kolombiyalı 10 numara! Yapılan teklif ortaya çıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör