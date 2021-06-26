Ersin Destanoğlu'na gelecek olan makul bir teklifte oyuncunun satışına olumlu bakacak olan Kara Kartal, alternatifleri için çalışmalara başladı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların gündeminde ise Alman kaleci Timon Wellenreuther'in olduğu ortaya çıktı.