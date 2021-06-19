19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika Beşiktaş haberi: Dorukhan Toköz'e EURO 2020 şoku! Talip çıkmadı...
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcu EURO 2020'de forma şansı bulup burada göstereceği performansla yeniden kendini ispatlamak isterken turnuvada büyük şok yaşadı. A Milli Takım'da süre alamayan 25 yaşındaki oyuncu için daha önce ilgileri olan takımlar da geri adım attılar. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
EURO 2020'de forma bulacağını ve bu sayede kendisine Avrupa'nın önemli liglerinden talip çıkacağını düşünen Dorukhan büyük şok yaşıyor. Türk Milli Takımı'nda forma giyememesi üzerine Dorukhan'la daha önce ilgileri olan takımlar bir adım geri attılar. Turnuvadan hemen önce Dorukhan'ın transferi için devrede olan Lille ile Celta Vigo herhangi bir şekilde kapısını çalmadılar.
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