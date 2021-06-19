19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Dorukhan Toköz'e EURO 2020 şoku! Talip çıkmadı...

Dorukhan'a EURO 2020 şoku! Talip çıkmadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'ta 'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcu 'de forma şansı bulup burada göstereceği performansla yeniden kendini ispatlamak isterken turnuvada büyük şok yaşadı. 'da süre alamayan 25 yaşındaki oyuncu için daha önce ilgileri olan takımlar da geri adım attılar. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de forma bulacağını ve bu sayede kendisine Avrupa'nın önemli liglerinden talip çıkacağını düşünen Dorukhan büyük şok yaşıyor. 'nda forma giyememesi üzerine Dorukhan'la daha önce ilgileri olan takımlar bir adım geri attılar. Turnuvadan hemen önce Dorukhan'ın transferi için devrede olan Lille ile herhangi bir şekilde kapısını çalmadılar.

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