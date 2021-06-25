25 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni golcüsü belli oldu! İşte yönetimin Seferovic planı...

Kartal golcüsünü buldu! İşte transfer planı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde en büyük eksiklerden birisi de santrfor bölgesi. Siyah beyazlılar forvet mevkisinde forma giyen Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından önemli bir kan kaybı yaşadı. Yeni sezonda 3 kulvarda da takımı sırtlayabilecek bir golcü almak isteyen Kartal, aradığı oyuncuyu buldu. İşte yıldız forvet için yönetimin transfer planı... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir santrforla güçlendirmek istiyor. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın ayrılması üzerine arayışa geçen Kara Kartallar rotasını Portekiz'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Benfica'nın İsviçreli yıldızı Seferovic'e kancayı taktı. 3-1 kaybettiğimiz maçta Milli Takımımıza ilk golü atan Seferovic, geçen sezon Benfica formasıyla 31 lig karşılaşmasında 22 gol atıp, 7 de asist yaptı. Benfica ile sözleşmesi 2024'te bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu konusunda kulübü Benfica da gelecek teklifleri bekliyor.

BENFICA KİRALAMAYA SICAK

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün kullanılabileceği öğrenildi. Seferovic, 2017'den beri formasını giydiği Benfica'dan bu sezon sonunda ayrılmak istiyor. Portekiz basını, Benfica kulübünün istediği teklifleri alamaması durumunda, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak bakabileceğini yazdı. Tecrübeli oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş yönetimi yapılacak satışlar sonrasında Seferovic için kaynak sağlamayı düşünüyor.

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