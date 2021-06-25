25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif
Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'in MVP'si olan Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesi sona ermesiyle yeniden Leicester City'nin yolunu tuttu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yeniden takımda görmeyi çok istediği bilinen yıldız futbolcu için Kartal, İngiliz kulübüne yeni teklif yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal için yeni bir hamle yaptı. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal'a yapılan ilk teklifi yükselterek yeni bir teklif sundu. Yeni teklif 1.9 milyon Euro garanti para+bonuslar şeklinde.
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