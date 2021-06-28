Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Valentin Rosier için geri sayımda!
Beşiktaş'ta, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier transferi netlik kazanıyor. Portekiz medyasında çıkan habere göre, siyah beyazlı takım, pazar gününe kadar Rosier'in transferini bitirecek. Fransız oyuncu için Sporting'in istediği bonservis bedeli ise; 6.5 milyon Euro. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, transferde de gaza bastı.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting'den kiraladığı 24 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier'i kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
2020-2021 sezonunda siyah beyazlılarla 37 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Fransız oyuncunun, transferinin pazar gününe kadar sonuçlanacağı iddia edildi.
Haberde, Beşiktaş'ın teklifinin 4 milyon Euro olduğu vurgulanırken, Sporting'in ise 6.5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği yazıldı.
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