Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Samsunspor'dan Nurullah Aslan ile prensipte anlaşmaya vardı
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon öncesi Samsunspor'da harika bir sezon geçiren Nurallah Aslan'ın transferi için kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı. (BJK spor haberleri)
14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.
NURULLAH ASLAN KİMDİR?
1997 doğumlu 2.02 boyundaki Nurullah Aslan, aslen Termeli olan Samsunspor'un eski kalecisi ve 68 Aksarayspor'da kaleci antrenörlüğü yaparken 2014 yılında vefat eden Abdullah Aslan'ın oğlu.
Stoper olarak başladığı futbolculuk kariyerinde takımının 10 kişi kalmasından sonra mecburen kaleye geçen ve daha sonra kariyerine kaleci olarak devam eden Nurullah, 2018-19 sezonunun devre arasında Erbaaspor'dan Samsunspor'a transfer oldu.
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