24 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Samsunspor'dan Nurullah Aslan ile prensipte anlaşmaya vardı

Beşiktaş transferi bitirdi! Prensipte anlaşma tamam...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon öncesi Samsunspor'da harika bir sezon geçiren Nurallah Aslan'ın transferi için kulübü ile prensipte anlaşmaya vardı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Ajansspor'un haberine göre Yılport Samsunspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ın transferi için kırmızı - beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı. Aslan, Karadeniz ekibine Erbaspor'dan transder olmuştu. Nurullah, Samsunspor formasıyla 64 defa sahaya çıktı.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

NURULLAH ASLAN KİMDİR?
1997 doğumlu 2.02 boyundaki Nurullah Aslan, aslen Termeli olan Samsunspor'un eski kalecisi ve 68 Aksarayspor'da kaleci antrenörlüğü yaparken 2014 yılında vefat eden Abdullah Aslan'ın oğlu.

Stoper olarak başladığı futbolculuk kariyerinde takımının 10 kişi kalmasından sonra mecburen kaleye geçen ve daha sonra kariyerine kaleci olarak devam eden Nurullah, 2018-19 sezonunun devre arasında Erbaaspor'dan Samsunspor'a transfer oldu.

Samsunspor, Beşiktaş&#39;a kapılarını kapattı! | NTVSpor.net

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
İspanyol ekibi duyurdu! Beşiktaş ile hazırlık maçı... İspanyol ekibi duyurdu! Beşiktaş ile hazırlık maçı...
Kartal'ın 10 numara planı! Transferde Josef detayı... Kartal'ın 10 numara planı! Transferde Josef detayı...
Süper Lig devlerinin Kenan Karaman savaşı! Süper Lig devlerinin Kenan Karaman savaşı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör