17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından imzalar peş peşe gelecek

Kartal'da imzalar için geri sayım başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'ta transferlere ile imzalar atıldıktan sonra hız verilecek. İşte siyah-beyazlıların imza attıracağı o futbolcular... ( haberleri)

Teknik direktör 'la sözleşme uzatmaya hazırlanan , Fotomaç'ın haberine göre transfere de bu imzanın ardından hız verecek. Her konuda anlaşmaya varılan ve 'ı resmen duyuracak olan siyah-beyazlılar, prensipte el sıkıştığı 'la da transfere son şeklini verip imzayı atacak. ile Rosier için anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi de sonlandırmaya çok yakın. Yönetim, geçtiğimiz sezonun yıldızı için ise 'la masaya oturarak son teklifini iletecek ve onay bekleyecek. Bu arada İç transferde ve 'nın sözleşmesini uzatmayı kararlaştıran Beşiktaş, için ise Sergen Yalçın'ın görüşüne göre hareket edecek.
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