17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından imzalar peş peşe gelecek
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transferlere Sergen Yalçın ile imzalar atıldıktan sonra hız verilecek. İşte siyah-beyazlıların imza attıracağı o futbolcular... (BJK spor haberleri)
Teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş, Fotomaç'ın haberine göre transfere de bu imzanın ardından hız verecek. Her konuda anlaşmaya varılan Gurjufi ve Salih Uçan'ı resmen duyuracak olan siyah-beyazlılar, prensipte el sıkıştığı Kenan Karaman'la da transfere son şeklini verip imzayı atacak. Sporting Kulübü ile Rosier için anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi de sonlandırmaya çok yakın. Yönetim, geçtiğimiz sezonun yıldızı Ghezzal için ise Leicester'la masaya oturarak son teklifini iletecek ve onay bekleyecek. Bu arada İç transferde Utku Yuvakuran ve Atiba'nın sözleşmesini uzatmayı kararlaştıran Beşiktaş, Gökhan Töre için ise Sergen Yalçın'ın görüşüne göre hareket edecek.
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