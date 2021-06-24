Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki sözleşme krizinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlı camiada tüm dikkatler transferler üzerine çevrildi. Sezon bittiğinden bu yana sadece Salih Uçan'la anlaşan Beşiktaş artık gaza basacak.

Daha önce menajerler düzeyinde temas kurulan listedeki isimlerle resmi görüşmeler başlayacak. 5 Temmuz'daki top başına kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde transferler yapılmaya çalışılacak, sözleşmesi biten isimlerle de tekrar masaya oturulacak.

Öncelik verilen Rosier ve Ghezzal konusunda da artık somut adımlar atılacak. Ardından forvet takviyesi ve hocanın diğer gerekli gördüğü mevkiler için temaslara geçilecek.

AY SONUNA KADAR BEKLERİM

Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, yeni dönem için de Beşiktaş'la el sıkışmıştı. Kartal'dan Sporting'le anlaşılmasını bekleyen Fransız sağ bek, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi. Rosier'in sürenin dolması sonrasında Marsilya'nın teklifini değerlendirebileceği kaydedildi.

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