24 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için gaza basıyor! Gelecek sezonda...

Kartal yıldızları tutacak! Ghezzal ve Rosier...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyon kadrosunu dağıtmak istemiyordu. Vincent Aboubakar takımdan ayrılırken, Rosier ve Ghezzal'ın kiralık olan sözleşmeleri sona erdi. Siyah beyazlılar, 2 yıldızının bonservisini almak için harekete geçiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki sözleşme krizinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlı camiada tüm dikkatler transferler üzerine çevrildi. Sezon bittiğinden bu yana sadece Salih Uçan'la anlaşan Beşiktaş artık gaza basacak.

Daha önce menajerler düzeyinde temas kurulan listedeki isimlerle resmi görüşmeler başlayacak. 5 Temmuz'daki top başına kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde transferler yapılmaya çalışılacak, sözleşmesi biten isimlerle de tekrar masaya oturulacak.

Öncelik verilen Rosier ve Ghezzal konusunda da artık somut adımlar atılacak. Ardından forvet takviyesi ve hocanın diğer gerekli gördüğü mevkiler için temaslara geçilecek.

AY SONUNA KADAR BEKLERİM

Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, yeni dönem için de Beşiktaş'la el sıkışmıştı. Kartal'dan Sporting'le anlaşılmasını bekleyen Fransız sağ bek, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi. Rosier'in sürenin dolması sonrasında Marsilya'nın teklifini değerlendirebileceği kaydedildi.

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