Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için gaza basıyor! Gelecek sezonda...
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyon kadrosunu dağıtmak istemiyordu. Vincent Aboubakar takımdan ayrılırken, Rosier ve Ghezzal'ın kiralık olan sözleşmeleri sona erdi. Siyah beyazlılar, 2 yıldızının bonservisini almak için harekete geçiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki sözleşme krizinin sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlı camiada tüm dikkatler transferler üzerine çevrildi. Sezon bittiğinden bu yana sadece Salih Uçan'la anlaşan Beşiktaş artık gaza basacak.
Daha önce menajerler düzeyinde temas kurulan listedeki isimlerle resmi görüşmeler başlayacak. 5 Temmuz'daki top başına kadar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde transferler yapılmaya çalışılacak, sözleşmesi biten isimlerle de tekrar masaya oturulacak.
Öncelik verilen Rosier ve Ghezzal konusunda da artık somut adımlar atılacak. Ardından forvet takviyesi ve hocanın diğer gerekli gördüğü mevkiler için temaslara geçilecek.
AY SONUNA KADAR BEKLERİM
Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier, yeni dönem için de Beşiktaş'la el sıkışmıştı. Kartal'dan Sporting'le anlaşılmasını bekleyen Fransız sağ bek, bir türlü imzaların gelmemesi sonrasında yönetime ay sonuna kadar süre verdi. Rosier'in sürenin dolması sonrasında Marsilya'nın teklifini değerlendirebileceği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?