23 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Gökhan Töre takımda kalacak mı?

Töre yönetimden haber bekliyor! Takımda kalacak mı?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ta özellikle ve 'in sakatlığı süresinde bölgesinde şans bulan ve oldukça iyi performans sergileyen , geleceği hakkında yönetimden haber bekliyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu hakkında nasıl bir karar vereği merak konusu olmaya devam ediyor. ( haberleri)

'ta geçen sezon 22 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynayan 'nin kulüple sözleşmesi sona erdi. Sporx'in haberine göre kontratındaki opsiyon maddesi, belirlenen karşılaşma sayısının altında kaldığı için devreye girmeyen Töre, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Yurt dışından talipleri bulunan başarılı futbolcunun, buna rağmen Beşiktaş ile yola devam etmeyi planladığı ve yönetimden haber beklediği kaydedildi.
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