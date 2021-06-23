23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Gökhan Töre takımda kalacak mı?
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta özellikle Aboubakar ve Larin'in sakatlığı süresinde santrfor bölgesinde şans bulan ve oldukça iyi performans sergileyen Gökhan Töre, geleceği hakkında yönetimden haber bekliyor. Siyah-beyazlıların milli futbolcu hakkında nasıl bir karar vereği merak konusu olmaya devam ediyor. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta geçen sezon 22 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynayan Gökhan Töre'nin kulüple sözleşmesi sona erdi. Sporx'in haberine göre kontratındaki opsiyon maddesi, belirlenen karşılaşma sayısının altında kaldığı için devreye girmeyen Töre, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Yurt dışından talipleri bulunan başarılı futbolcunun, buna rağmen Beşiktaş ile yola devam etmeyi planladığı ve yönetimden haber beklediği kaydedildi.
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