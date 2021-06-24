Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Joao Mario seferi başlıyor! Sergen Yalçın transfere onay verdi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme imzalamasıyla gözler transfere çevrildi. Orta saha bölgesine birkaç takviye yapmak isteyen yönetim, uzun süredir Joao Mario için temaslarını sürdürüyordu. Yalçın'ın da transfere onay vermesiyle resmi girişimler başlayacak. Öte yandan oyuncunun menajeri de Mario'nun Kartal'a gelmeye hazır olduğunu açıklamıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sergen Yalçın'la yapılan sözleşme yenileme görüşmesinde bazı isimler için hocanın fikri soruldu. Gelen haberlere göre, bir süre önce menajeri Federico Pastorello tarafından Beşiktaş'a önerilen Joao Mario da bu isimlerden biriydi.
Fotomaç'ın haberine göre; Yalçın'ın Portekizli orta saha oyuncusuna 'olur' verdiği kaydedilirken, siyah-beyazlıların hafta sonu İnter'le resmi girişimlere başlama kararı aldığı bildirildi. Kulübü ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için kiralama alternatifini kullanamayacak olan yönetimin, 28 yaşındaki futbolcu konusunda ne kadarlık bir teklif yapacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Menajer Pastorello daha önce Joao Mario'nun Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğunu bildirmişti.
BEŞİKTAŞ ÖNE ÇIKIYOR
Portekiz'in Record gazetesi de bu gelişmeyi gün gün aktarıyor. Gazete haberinde, İnter kulübünün Portekizli yıldız için 7.5 milyon euro istediğini ileri sürüp transferde öne çıkan kulübün Beşiktaş olduğunu kaydetti. Mario'yu isteyen takımlar arasında Spartak, Villarreal ve Nice'in de olduğu kaydedildi.
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