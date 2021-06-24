Fotomaç'ın haberine göre; Yalçın'ın Portekizli orta saha oyuncusuna 'olur' verdiği kaydedilirken, siyah-beyazlıların hafta sonu İnter'le resmi girişimlere başlama kararı aldığı bildirildi. Kulübü ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için kiralama alternatifini kullanamayacak olan yönetimin, 28 yaşındaki futbolcu konusunda ne kadarlık bir teklif yapacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Menajer Pastorello daha önce Joao Mario'nun Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğunu bildirmişti.