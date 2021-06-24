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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş İspanyol ekibi Getafe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek!

İspanyol ekibi duyurdu! Beşiktaş ile hazırlık maçı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 24.06.2021

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlılar gelecek yıl Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek. Yeni sezona Sergen Yalçın ile hazır bir şekilde başlamak isteyen Kartal, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ile karşı karşıya gelecek. İşte Getafe - Beşiktaş maçına dair detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda da bu başarılarını sürdürmek istiyor. 3 kulvarda önemli hedefleri bulunan Kara Kartal, hazırlık maçlarıyla takımını maraton için hazır hale getirmek istiyor.

Siyah beyazlıların oynayacağı hazırlık maçlarından biri belli oldu. İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, 4 Ağustos'ta Beşiktaş ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. İki takım İspanya'da karşı karşıya gelecek.

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