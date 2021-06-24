Son dakika spor haberi: Beşiktaş İspanyol ekibi Getafe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek!
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlılar gelecek yıl Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek. Yeni sezona Sergen Yalçın ile hazır bir şekilde başlamak isteyen Kartal, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ile karşı karşıya gelecek. İşte Getafe - Beşiktaş maçına dair detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda da bu başarılarını sürdürmek istiyor. 3 kulvarda önemli hedefleri bulunan Kara Kartal, hazırlık maçlarıyla takımını maraton için hazır hale getirmek istiyor.
Siyah beyazlıların oynayacağı hazırlık maçlarından biri belli oldu. İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, 4 Ağustos'ta Beşiktaş ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. İki takım İspanya'da karşı karşıya gelecek.
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