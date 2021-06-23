Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu da ifade ediliyor. Takvim'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.

