23 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! Halil Akbunar...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi kararının ardından transfer hareketliliği başladı. Siyah beyazlılar geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de oldukça istikrarlı bir performans sergileyen Halil Akbunar için harekete geçti. Galatasaray'ın prensipte anlaştığı bilinen 27 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi kozunu devreye sokabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! Halil Akbunar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Transferde hareketli günler yaşanıyor. 'tan ezeli rakibi 'a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! Halil Akbunar...

ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen için 'ın bir adım önde olduğu da ifade ediliyor. 'de yer alan habere göre; faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! Halil Akbunar...

G.Saray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik. Ancak görünen o ki bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp olacak gibi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! Halil Akbunar...

27 yaşında ve 1.67 boyunda olan her iki kanatta da forma giyebiliyor. kampından son gün çıkartılan Halil Akbunar geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezon geçirmişti.

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