Son dakika transfer haberi: Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor! Halil Akbunar...
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilmesi kararının ardından transfer hareketliliği başladı. Siyah beyazlılar geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de oldukça istikrarlı bir performans sergileyen Halil Akbunar için harekete geçti. Galatasaray'ın prensipte anlaştığı bilinen 27 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi kozunu devreye sokabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Transferde hareketli günler yaşanıyor. Beşiktaş'tan ezeli rakibi Galatasaray'a ciddi bir çalım geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 2 aydır gündeminde olan ve prensip anlaşmasına vardığı Göztepeli kanat oyuncusu Halil Akbunar için Beşiktaş da devreye girdi. Ezeli rakipler şimdi Halil için kapışacaklar.
Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen satışına izin verilen Halil Akbunar için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu da ifade ediliyor. Takvim'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi faktörünün oyuncuyu cezbettiği öğrenildi.
G.Saray'ın hocası Terim'in de istediği yıldız oyuncu için önümüzdeki 1 haftalık süreç son derece kritik. Ancak görünen o ki bu transfer rekabetinden en karlı çıkacak olan kulüp Göztepe olacak gibi.
27 yaşında ve 1.67 boyunda olan Halil Akbunar her iki kanatta da forma giyebiliyor. Milli Takım kampından son gün çıkartılan Halil Akbunar geçtiğimiz sezon çok başarılı bir sezon geçirmişti.
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