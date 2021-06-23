23 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sergen Yalçın ile gelecek sezon devam edecek olan Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Kartal'ın transfer listesine Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman gibi isimler de eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren , 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan için girişimlerine devam ediyor. 'ın transfer edilmesini istediği Ghezzal için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre , ile anlaşmaya yakın.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

HALİL AKBUNAR

ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu 'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Halil Dervişoğlu, 'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. 'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

ADAM OUNAS

İtalya'dan Spazio, geçen sezonu Cagliari ve Crotone'da kiralık geçiren Adam Ounas'ın 'a transferini yazdı. Gazetede "Oyuncu Beşiktaş'ın radarında gibi görünüyor. Beşiktaş, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu, görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadeleri yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

ANDRIY LUNIN

Ersin Destanoğlu'nun satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Kartal, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Dünya devi Real Madrid'in kalecilerinden Andriy Lunin, 'ın hedefindeki isimler arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri

DANNY WELBECK

, forvet arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olması tüm planları alt üst etti. Welbeck, Kartal'ın hedefindeki forvetlerden biri oldu. Beşiktaş yıldız futbolcuya teklifini iletti. Welbeck Beşiktaş'tan süre istedi.

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