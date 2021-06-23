HALİL DERVİŞOĞLU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor.