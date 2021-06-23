Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini güncelledi! Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sergen Yalçın ile gelecek sezon devam edecek olan Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Kartal'ın transfer listesine Danny Welbeck, Halil Akbunar, Kenan Karaman gibi isimler de eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için girişimlerine devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer edilmesini istediği Ghezzal için pazarlıklar sürüyor.
KENAN KARAMAN
Schalke 04 ve Genoa'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Rheinische Post Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan Karaman, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın.
HALİL AKBUNAR
Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar için Kartal da devreye girdi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma durumu Beşiktaş'ı transferde 1 adım öne çıkarıyor.
HALİL DERVİŞOĞLU
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Sergen Yalçın'ın transferi için olumlu rapor verdiği milli futbolcu için girişimler devam ediyor.
ADAM OUNAS
İtalya'dan Spazio, geçen sezonu Cagliari ve Crotone'da kiralık geçiren Adam Ounas'ın Beşiktaş'a transferini yazdı. Gazetede "Oyuncu Beşiktaş'ın radarında gibi görünüyor. Beşiktaş, yaklaşık 5 milyon euro'yu bulan bir teklif sundu, görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadeleri yer aldı.
ANDRIY LUNIN
Ersin Destanoğlu'nun satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Kartal, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Dünya devi Real Madrid'in kalecilerinden Andriy Lunin, Beşiktaş'ın hedefindeki isimler arasında yer alıyor.
DANNY WELBECK
Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olması tüm planları alt üst etti. Welbeck, Kartal'ın hedefindeki forvetlerden biri oldu. Beşiktaş yıldız futbolcuya teklifini iletti. Welbeck Beşiktaş'tan süre istedi.
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