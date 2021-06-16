16 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun alternatiflerini buldu! Yeni sezonda Mert Günok ve Gökhan Akkan...

Kaleye adaylar belirlendi! Ersin ayrılırsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan 'ta, bu başarının en önemli pay sahiplerinden birisi de Ersin Destanoğlu. Genç file bekçisi bu performansıyla Avrupa'nın bir çok kulübünün de radarına girdi. Siyah beyazlılar olası bir ayrılığa karşı Ersin'in alternatifini ayarlamak isterken gündeme Süper Lig'den 2 kaleci geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

, 'atan' kadar 'tutan' oyuncu transferinde de temkinli davranıyor. 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu için alternatifler belirleyen siyah-beyazlılar, Ersin'in gitme ihtimaline karşı adaylarını hazırda bekletiyor. Beşiktaş'ta gündeme ilk olarak 'de formayı unutan gelirken ikinci isim ise 'un file bekçisi Gökhan Akkan durumunda. Önceki sezon da gündeme gelen 26 yaşındaki eldivenin ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetimin Mert ve Gökhan için teklif hazırladığı, Ersin'in durumuna göre önce Başakşehir'in ardından 'nin kapısını çalacağı belirtildi.

ERSİN'E BÜYÜK GURUR

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon bir Türk oyuncu da aday gösterildi. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 100 kişilik adayın içinde kendisine yer buldu. Oy vermek için: https://www.tuttosport.com (Fotomaç)

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