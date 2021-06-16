Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta, bu başarının en önemli pay sahiplerinden birisi de Ersin Destanoğlu. Genç file bekçisi bu performansıyla Avrupa'nın bir çok kulübünün de radarına girdi. Siyah beyazlılar olası bir ayrılığa karşı Ersin'in alternatifini ayarlamak isterken gündeme Süper Lig'den 2 kaleci geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, 'atan' kadar 'tutan' oyuncu transferinde de temkinli davranıyor. 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu için alternatifler belirleyen siyah-beyazlılar, Ersin'in gitme ihtimaline karşı adaylarını hazırda bekletiyor. Beşiktaş'ta gündeme ilk olarak Başakşehir'de formayı unutan Mert Günok gelirken ikinci isim ise Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan durumunda. Önceki sezon da gündeme gelen 26 yaşındaki eldivenin Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetimin Mert ve Gökhan için teklif hazırladığı, Ersin'in durumuna göre önce Başakşehir'in ardından Rize'nin kapısını çalacağı belirtildi.



ERSİN'E BÜYÜK GURUR



Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon bir Türk oyuncu da aday gösterildi. Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 100 kişilik adayın içinde kendisine yer buldu. Oy vermek için: https://www.tuttosport.com (Fotomaç)

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