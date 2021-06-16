Beşiktaş sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamladı. Siyah beyazlılar ligde süren uzun maraton boyunca kadro darlığı sebebiyle zaman zaman alternatif bulmakta zorluk yaşadı. Gelecek sezon kadrosuna takviye yapmayı planlayan Kartal, elindeki oyuncuları da kaybetme tehlikesi yaşıyor. İşte yönetimin kadro planlaması... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş yönetimi, kadro planlaması için teknik heyetten gelecek rapora göre hareket edecek. Defans hattından Rosier ve Montero'nun kiralık sözleşmeleri sona erdi. Kaleci Ersin'e gelen teklif ise ilerleyen günlerde değerlendirilecek. Orta alanda; Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Töre'nin kontratları bitti. Mensah'ın da takımda kalması beklenmiyor. Dorukhan da kariyerine Avrupa'da devam edecek. Atiba ile sözleşme uzatılması yüksek ihtimal. Töre'nin durumu ise hocadan gelecek rapora göre belli olacak. (Fotomaç)

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