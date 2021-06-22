22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? (BJK haberleri)

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sergen Yalçın ile mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon planlamasını yapmaya çalışıyor. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile sözleşme yenilemek için görüşmeleri sürdürüyordu. Son dakika gelişmesine göre Sergen Yalçın ile yapılan son görüşmelerde mutabakat sağlanamadı. İşte Beşiktaş'ta son durum ve detaylar... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Gelecek sezen 3 kulvarda mücadele edecek olan 'ın 1 numaralı gündemi teknik direktör 'ın takımdaki geleceği... Çifte kupalı hoca Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar bir süredir geciken sözleşme haberini bekliyor. Peki, Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacak mı? İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? BJK haberleri

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?

'ta belirsizliği sürüyor. 1 buçuk sezonda 2 kupa kaldıran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sergen Yalçın'a yönetimin sunduğu teklif detayları ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de şampiyonluğu ve primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? BJK haberleri

🤔 SERGEN YALÇIN İLE YÖNETİM ARASINDAKİ PROBLEM NE?

Ancak teknik direktör 'ın kendisine önerilen bu rakama henüz 'tamam' yanıtını vermediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın garanti paranın biraz daha yüksek tutulmasını istediği belirtilirken, yapılacak olan transferler konusunda da yönetimle halen ortak bir noktada bulaşamaması dikkat çekti. Yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin en geç birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? BJK haberleri

GÖRÜŞMELERİ AHMET NUR ÇEBİ DEVRALDI!

Gelecek sezon da başarıyı tekrarlamak isteyen yönetiminde , ile olan süreci yönetiyordu. Son sözü söylemek üzere Başkan devreye girdi. Siyah-beyazlıların son kararını Başkan Çebi'nin Sergen Yalçın'a söylemesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? BJK haberleri

BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ SAATLER

Bu arada siyah-beyazlılarda dün hareketli saatler yaşandı. Başkan ve yöneticiler, dün erken saatlerde 'taki kulüp binasına gelerek görüşmelere başladılar. Akşama doğru birçok yönetici stattan ayrılırken, Başkan Çebi ise geç saatlere kadar ofisinde kaldı. Çebi'nin hem Yalçın hem de yeni transferler, kiralıklar, kalacaklar ve gideceklerle ilgili detaylı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? BJK haberleri

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Ali Rıza , , Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinde forma giymiş eski futbolcu ve teknik direktördür. Beşiktaş'ın başında 1 buçuk sezon geçiren Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Spor Toto Süper ve 'nı kazanmıştır. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sergen Yalçın 2008- 2009 sezonundan bu yana teknik direktörlük görevini sürdürmektedir. İlk kez Beşiktaş (U15) teknik direktörlüğünü yapmıştır. Bundan sonrada sırasıyla; Beşiktaş U21, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.

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