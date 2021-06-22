Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayacak mı? Anlaşma sağlandı mı? | Sergen Yalçın kimdir? (BJK haberleri)
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Sergen Yalçın ile mutlu sona ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon planlamasını yapmaya çalışıyor. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile sözleşme yenilemek için görüşmeleri sürdürüyordu. Son dakika gelişmesine göre Sergen Yalçın ile yapılan son görüşmelerde mutabakat sağlanamadı. İşte Beşiktaş'ta son durum ve detaylar... (BJK haberleri)
Gelecek sezen 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın 1 numaralı gündemi teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği... Çifte kupalı hoca Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki görüşmeler sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar bir süredir geciken sözleşme haberini bekliyor. Peki, Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacak mı? İşte detaylar...
✍ SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI MI?
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği sürüyor. 1 buçuk sezonda 2 kupa kaldıran ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sergen Yalçın'a yönetimin sunduğu teklif detayları ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.
🤔 SERGEN YALÇIN İLE YÖNETİM ARASINDAKİ PROBLEM NE?
Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine önerilen bu rakama henüz 'tamam' yanıtını vermediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın garanti paranın biraz daha yüksek tutulmasını istediği belirtilirken, yapılacak olan transferler konusunda da yönetimle halen ortak bir noktada bulaşamaması dikkat çekti. Yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin en geç birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
GÖRÜŞMELERİ AHMET NUR ÇEBİ DEVRALDI!
Gelecek sezon da başarıyı tekrarlamak isteyen Beşiktaş yönetiminde Emre Kocadağ, Sergen Yalçın ile olan süreci yönetiyordu. Son sözü söylemek üzere Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girdi. Siyah-beyazlıların son kararını Başkan Çebi'nin Sergen Yalçın'a söylemesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ SAATLER
Bu arada siyah-beyazlılarda dün hareketli saatler yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, dün erken saatlerde Vodafone Park'taki kulüp binasına gelerek görüşmelere başladılar. Akşama doğru birçok yönetici stattan ayrılırken, Başkan Çebi ise geç saatlere kadar ofisinde kaldı. Çebi'nin hem Yalçın hem de yeni transferler, kiralıklar, kalacaklar ve gideceklerle ilgili detaylı bir çalışma yaptığı ifade edildi.
SERGEN YALÇIN KİMDİR?
Ali Rıza Sergen Yalçın, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinde forma giymiş eski futbolcu ve teknik direktördür. Beşiktaş'ın başında 1 buçuk sezon geçiren Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştır. 5 Kasım 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sergen Yalçın 2008- 2009 sezonundan bu yana teknik direktörlük görevini sürdürmektedir. İlk kez Beşiktaş (U15) teknik direktörlüğünü yapmıştır. Bundan sonrada sırasıyla; Beşiktaş U21, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.
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