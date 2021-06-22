BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ SAATLER

Bu arada siyah-beyazlılarda dün hareketli saatler yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, dün erken saatlerde Vodafone Park'taki kulüp binasına gelerek görüşmelere başladılar. Akşama doğru birçok yönetici stattan ayrılırken, Başkan Çebi ise geç saatlere kadar ofisinde kaldı. Çebi'nin hem Yalçın hem de yeni transferler, kiralıklar, kalacaklar ve gideceklerle ilgili detaylı bir çalışma yaptığı ifade edildi.