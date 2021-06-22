22 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü uzlaşamadı!

Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın, birçok kez görüşmesine rağmen uzlaşma sağlayamadı. Yeni sözleşme konusunda yapılan zirvelerde, 48 yaşındaki hocayla hem parasal hem de transferler konusunda henüz bir mutabakata varılamadı. İşte bu anlaşmazlığa neden olan pürüzler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü uzlaşamadı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

'ta kulübün 1 numaralı gündem maddesi teknik direktör ... Yönetim ile genç teknik adam arasındaki görüşmeler, devam ediyor. Taraftar ve -beyazlı camia bir an evvel imzaların atılmasını beklerken, taraflar arasında kıran kırana geçen pazarlıklara dair son dönemece girildi. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü uzlaşamadı!

GARANTİ PARADA SORUN VAR
-beyazlılarda 'ın durumuyla ilgili belirsizlik sürerken genç teknik adama teklif edilen son sözleşme detayı ortaya çıktı. Yönetimle başarılı çalıştırıcının arasında sorun olduğu iddia edilirken son görüşmede konuşulan rakamlar da netleşti. Fotomaç'ın haberine göre, yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de şampiyonluğu ve primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü uzlaşamadı!

TRANSFERLER BELİRSİZ
Ancak teknik direktör 'ın kendisine önerilen bu rakama henüz 'tamam' yanıtını vermediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın garanti paranın biraz daha yüksek tutulmasını istediği belirtilirken, yapılacak olan transferler konusunda da yönetimle halen ortak bir noktada bulaşamaması dikkat çekti. Yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin en geç birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü uzlaşamadı!

KOCADAĞ BAŞLADI BAŞKAN SÜRDÜRDÜ
'ta teknik direktör ile yapılan görüşmeleri yönetici düne kadar yürütüyordu. İlk günden itibaren başarılı çalıştırıcı ile birebir görüşmelerde bulunan Kocadağ, rakamsal konuları belirli bir noktaya kadar getirdi. En son cuma günü yapılan görüşmenin ardından, dün son sözü söylemek üzere Başkan devreye girdi. -beyazlıların son kararını Başkan Çebi'nin Sergen Yalçın'a söylemesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü uzlaşamadı!

STATTA HAREKETLİ SAATLER
Bu arada -beyazlılarda dün hareketli saatler yaşandı. Başkan ve yöneticiler, dün erken saatlerde 'taki kulüp binasına gelerek görüşmelere başladılar. Akşama doğru birçok yönetici stattan ayrılırken, Başkan Çebi ise geç saatlere kadar ofisinde kaldı. Çebi'nin hem Yalçın hem de yeni transferler, kiralıklar, kalacaklar ve gideceklerle ilgili detaylı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

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