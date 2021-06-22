Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın bir türlü uzlaşamadı!
Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın, birçok kez görüşmesine rağmen uzlaşma sağlayamadı. Yeni sözleşme konusunda yapılan zirvelerde, 48 yaşındaki hocayla hem parasal hem de transferler konusunda henüz bir mutabakata varılamadı. İşte bu anlaşmazlığa neden olan pürüzler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta kulübün 1 numaralı gündem maddesi teknik direktör Sergen Yalçın... Yönetim ile genç teknik adam arasındaki görüşmeler, devam ediyor. Taraftar ve siyah-beyazlı camia bir an evvel imzaların atılmasını beklerken, taraflar arasında kıran kırana geçen pazarlıklara dair son dönemece girildi. Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile henüz sözleşme imzalamadı.
GARANTİ PARADA SORUN VAR
Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın durumuyla ilgili belirsizlik sürerken genç teknik adama teklif edilen son sözleşme detayı ortaya çıktı. Yönetimle başarılı çalıştırıcının arasında sorun olduğu iddia edilirken son görüşmede konuşulan rakamlar da netleşti. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin 20 milyon TL garanti, 10 milyon TL de Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi primlerinden oluşan bir paket hazırladığı ifade edildi.
TRANSFERLER BELİRSİZ
Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine önerilen bu rakama henüz 'tamam' yanıtını vermediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın garanti paranın biraz daha yüksek tutulmasını istediği belirtilirken, yapılacak olan transferler konusunda da yönetimle halen ortak bir noktada bulaşamaması dikkat çekti. Yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşmelerin en geç birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
KOCADAĞ BAŞLADI BAŞKAN SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeleri yönetici düne kadar Emre Kocadağ yürütüyordu. İlk günden itibaren başarılı çalıştırıcı ile birebir görüşmelerde bulunan Kocadağ, rakamsal konuları belirli bir noktaya kadar getirdi. En son cuma günü yapılan görüşmenin ardından, dün son sözü söylemek üzere Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girdi. Siyah-beyazlıların son kararını Başkan Çebi'nin Sergen Yalçın'a söylemesi bekleniyor.
STATTA HAREKETLİ SAATLER
Bu arada siyah-beyazlılarda dün hareketli saatler yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, dün erken saatlerde Vodafone Park'taki kulüp binasına gelerek görüşmelere başladılar. Akşama doğru birçok yönetici stattan ayrılırken, Başkan Çebi ise geç saatlere kadar ofisinde kaldı. Çebi'nin hem Yalçın hem de yeni transferler, kiralıklar, kalacaklar ve gideceklerle ilgili detaylı bir çalışma yaptığı ifade edildi.
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