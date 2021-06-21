21 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...

Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta merak edilen konulardan biri de Valentin Rosier'i takımdaki geleceği... Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve yeni sezonda da kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcuyu yeniden renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Rosier transferinde pürüz çıkması halinde alternatif isimlere de yönelecek olan yönetim, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u yeniden gündemine aldı. (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'ta 'in alternatifi olarak düşünülen ancak yapılan 900 bin Euro'luk teklifin basına sızması sonrasında transferi askıya alındığı öne sürülen yeniden gündemde.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...

Hürriyet'in haberine göre; ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek için ve scout ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten futbol şube Sorumlusu Emre Kocadağ şunları söyledi:

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...

KRİTİK GÜN SALI VE ÇARŞAMBA

"Yurt içi dışında bir çok oyuncu ile temastayız. Teknik direktörümüz 'ın sezon bitmeden yönetime yazdığı rapor doğrultusunda araştırmalarımızı genişlettik.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...

Salı ve çarşamba günü Başkanımız Ahmet Nur Çebi, ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar."

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...

4-5 GENÇ YILDIZ ADAYI DA ALINACAK

Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Türkiye liglerinden gelecek vadeden 4-5 genç oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade etti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...

Kocadağ "Altyapıdan çıkardığımız ve 'ın kadroya gözünü kırpmadan aldığı Rıdvan ve Ersin gibi yeni yetenekleri de kazandırmak zorundayız" dedi.

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