Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Jonas Svensson harekatı! Sergen Yalçın...
Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta merak edilen konulardan biri de Valentin Rosier'i takımdaki geleceği... Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve yeni sezonda da kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcuyu yeniden renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor. Rosier transferinde pürüz çıkması halinde alternatif isimlere de yönelecek olan yönetim, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u yeniden gündemine aldı. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in alternatifi olarak düşünülen ancak yapılan 900 bin Euro'luk teklifin basına sızması sonrasında transferi askıya alındığı öne sürülen Jonas Svensson yeniden gündemde.
Hürriyet'in haberine göre; AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ bek için Sergen Yalçın ve scout ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçtiklerini belirten futbol şube Sorumlusu Emre Kocadağ şunları söyledi:
KRİTİK GÜN SALI VE ÇARŞAMBA
"Yurt içi dışında bir çok oyuncu ile temastayız. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın sezon bitmeden yönetime yazdığı rapor doğrultusunda araştırmalarımızı genişlettik.
Salı ve çarşamba günü Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklar."
4-5 GENÇ YILDIZ ADAYI DA ALINACAK
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Türkiye liglerinden gelecek vadeden 4-5 genç oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade etti.
Kocadağ "Altyapıdan çıkardığımız ve Sergen Yalçın'ın kadroya gözünü kırpmadan aldığı Rıdvan ve Ersin gibi yeni yetenekleri de kazandırmak zorundayız" dedi.
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