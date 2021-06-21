Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da karar haftası! Yeni adresi ya Beşiktaş ya da...

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, takımdan ayrılan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yerine golcü harekatına başladı. Devler Ligi klasında bir forvet almak isteyen siyah-beyazlılar, Diego Costa'ya kancayı takmıştı. İspanyol golcü karar aşamasına gelirken yeni adresinin ya Beşiktaş ya da o ülke olacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü Diego Costa için bekleyişini sürdürüyor.

KARTAL BEKLEMEDE Kartal tecrübeli golcü için teklifini artırdı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.3 milyon Euro teklif eden Siyah- Beyazlılar, 600 bin Euro da bonus önerdi. Bu teklif sonrasında Beşiktaş Yönetimi bekleyişe geçti.