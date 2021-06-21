21 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da karar haftası! Yeni adresi ya Beşiktaş ya da...

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, takımdan ayrılan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yerine golcü harekatına başladı. Devler Ligi klasında bir forvet almak isteyen siyah-beyazlılar, Diego Costa'ya kancayı takmıştı. İspanyol golcü karar aşamasına gelirken yeni adresinin ya Beşiktaş ya da o ülke olacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da karar haftası! Yeni adresi ya Beşiktaş ya da...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'ın ayrılışından sonra yıldız bir golcüyü renklerine katmak için temaslarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar ünlü İspanyol golcü için bekleyişini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da karar haftası! Yeni adresi ya Beşiktaş ya da...

KARTAL BEKLEMEDE

Kartal tecrübeli golcü için teklifini artırdı. Yıldız oyuncuya yıllık 2.3 milyon Euro teklif eden Siyah- Beyazlılar, 600 bin Euro da bonus önerdi. Bu teklif sonrasında Yönetimi bekleyişe geçti.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da karar haftası! Yeni adresi ya Beşiktaş ya da...

KESİN DÖNÜŞ YAPACAK

Takvim'in haberine göre; Costa'ya Çin Ligi ekibi Shangai de teklifte bulundu. İspanyol golcünün menajerinin 1 hafta içinde kesin dönüş yapması bekliyor. ya 'ın teklifini kabul edecek ya da Çin ekibi Shangai ile el sıkışacak.

Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da karar haftası! Yeni adresi ya Beşiktaş ya da...

Yönetimi Costa'dan gelecek habere göre hareket edecek. Olumsuzluk haber gelirse diğer adaylar masaya yatırılacak.

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