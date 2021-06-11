11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya rest! "Ya feda ya veda"

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayacak. Transfer döneminde kadrosunu güçlendirip Avrupa'da başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, önceliği iç transfere verdi. Beşiktaş yönetimi sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve takımın en çok kazanan isimlerinden olan Domagoj Vida ile yeni mukavele imzalamak isterken, Hırvat stopere ise şartını sundu. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya rest! Ya feda ya veda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Sezonu hem Spor Toto Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon hem 'da hem de ligde başarısını sürdürmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya rest! Ya feda ya veda

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ererken, deneyimli adamla yeni mukavele imzalanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya rest! Ya feda ya veda

Transfer çalışmalarına hız veren Kara Kartal, önceliği iç transfere verdi. Bu doğrultuda siyah-beyazlı yöneticiler, stoper hattının vazgeçilmez ismi ve yıllık 3.5 milyon Euro kazanan 'yla masaya oturdu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya rest! Ya feda ya veda

Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya rest! Ya feda ya veda

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; başkan Ahmet Nur Çebi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 32 yaşındaki 'dan indirime gitmesini isteyecek ve yeni mukavele teklif edecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Domagoj Vida'ya rest! Ya feda ya veda

Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon Euro'da tutmak istiyor.

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