Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansla kazanılan çifte şampiyonlukta önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle Fransız ekibi Nice, genç kaleci için ısrarını sürdürürken; Ligue 1 ekibi, Ersin ve menajerine transfer mesajı gönderdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Fransız ekibi Nice, Beşiktaş 'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi için ısrarcı.

Önce 5, ardından 7 milyon Euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon Euro'luk teklif edip, beklemeye geçti.

Fanatik'in haberine göre Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulundu.

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