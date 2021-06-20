20 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu'na mesaj! "Başka kulüple anlaşmayın"

Ersin'e transfer mesajı! Başka kulüple anlaşmayın
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon formasıyla gösterdiği başarılı performansla kazanılan çifte şampiyonlukta önemli rol oynayan , kulüplerinin dikkatini çekmişti. Özellikle ekibi , genç kaleci için ısrarını sürdürürken; ekibi, Ersin ve menajerine transfer mesajı gönderdi. İşte detaylar... ( spor haberi)

ekibi , 'ın kalecisi 'nun transferi için ısrarcı.

Önce 5, ardından 7 milyon Euro'luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü , son olarak 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro 'ne katılım bonusu içeren 10 milyon Euro'luk teklif edip, beklemeye geçti.

Fanatik'in haberine göre Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulundu.

Beşiktaş'tan transfer atağı! Şampiyonlar Ligi... haberin devamı

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