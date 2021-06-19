Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek, kaliteli bir kadro kurmak istiyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi ile forvet ihtiyacı artan Beşiktaş, önceliği forvete verdi. Ancak diğer pozisyonlarda da transfer yapılacak. Beşiktaş'ın listesine Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin gibi isimler eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

KENAN KARAMAN Beşiktaş'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü Kenan Karaman için Sergen Yalçın'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.

MAME DIOUF 1.1 Milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Mame Diouf için Beşiktaş girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

ELAYİS TAVŞAN Beşiktaş, Hollanda Ligi'nin NEC takımında forma giyen Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Kartal'ın 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif edeceği belirtildi.

RYAN PORTEUS Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Ryan Porteus, Beşiktaş'ın da gündemine geldi. Sergen Yalçın genç futbolcunun transferine onay verdi.

ANDRIY LUNIN Ukrayna medyasından flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci Andriy Lunin'i Beşiktaş'ın istediğini ileri sürdü.

SERGI DARDER Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu. Sergi Darder için, Ljajic'in elden çıkarılması halinde Espanyol'a 5 milyon euro civarı bir rakam önerileceği dile getiriliyor.

CHIDOZIE AWAZIEM Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Awaziem'in menajeri Nijerya basınına konuştu. Graham Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" dedi.