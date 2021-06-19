19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda yarışabilecek, kaliteli bir kadro kurmak istiyor. Aboubakar'ın Al Nassr'a transferi ile forvet ihtiyacı artan Beşiktaş, önceliği forvete verdi. Ancak diğer pozisyonlarda da transfer yapılacak. Beşiktaş'ın listesine Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin gibi isimler eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

KENAN KARAMAN

'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü için 'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

MAME DIOUF

1.1 Milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Mame Diouf için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

ELAYİS TAVŞAN

, Hollanda Ligi'nin NEC takımında forma giyen Elayis Tavşan, Beşiktaş'ın radarına girdi. Elayis Tavşan'ın menajeri Said Boutahar, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı. Kartal'ın 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif edeceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

RYAN PORTEUS

'ın da gündeminde yer alan , 'ın da gündemine geldi. genç futbolcunun transferine onay verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

ANDRIY LUNIN

Ukrayna medyasından flaş bir iddia geldi. Geçtiğimiz sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci 'i 'ın istediğini ileri sürdü.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

SERGI DARDER

aradığı 10 numarayı buldu. Sergi Darder için, Ljajic'in elden çıkarılması halinde Espanyol'a 5 milyon euro civarı bir rakam önerileceği dile getiriliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

CHIDOZIE AWAZIEM

'ın bir süredir gündeminde yer alan Awaziem'in menajeri Nijerya basınına konuştu. Graham Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

MARKO ARNAUTOVIC

Forvet arayışlarını sürdüren Kartal'da Arnautovic gündeme geldi. SH Port'un formasını giyen için şartlar soruldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferde atağa kalktı! Diego Costa, Marko Arnautovic, Andriy Lunin... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

ateşi yandı. 'a adım adım geliyor. "Foot01" isimli Fransız haber sitesi, Atletico Madrid'le ipleri koparan Diego Costa'nın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu yazdı.

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