Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Diego Costa'ya resmi teklif yaptı!
Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılmasından dolayı forvet hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Diego Costa'yı gündemine alırken, yıldız golcüye 2 yıl için 4 milyon Euro önerildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklifini yaptı.
Haberin detaylarını aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.
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