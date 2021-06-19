20 Haziran 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Diego Costa'ya resmi teklif yaptı!

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya resmi teklif!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan , ve 'ın ayrılmasından dolayı forvet hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar 'yı gündemine alırken, yıldız golcüye 2 yıl için 4 milyon Euro önerildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu için 2 yıllık resmi teklifini yaptı.

Haberin detaylarını aktaran muhabiri , "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya resmi teklif

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dedric Lawson Beşiktaş'ta! Dedric Lawson Beşiktaş'ta!
Bakü'de transfer zirvesi! Süper Lig devi... Bakü'de transfer zirvesi! Süper Lig devi...
Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal edildi! Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal edildi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör