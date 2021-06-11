11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Juan Jesus hamlesi! İlk görüşme olumlu geçti

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündemde sözleşmesi biten Juan Jesus var. Siyah-beyazlıların, Roma ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. (BJK spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Juan Jesus hamlesi! İlk görüşme olumlu geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim oldu. Yeni sezonda hem ligde hem de 'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, basınından siyah-beyazlı takıma ilişkin sürpriz bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Juan Jesus hamlesi! İlk görüşme olumlu geçti

Corriere dello Sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Beşiktaş'ın 'dan ayrılan 'u transfer etmek istediği belirtilirken, yapılan ilk görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Juan Jesus hamlesi! İlk görüşme olumlu geçti

BOLOGNA DA PEŞİNDE
ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon ile de anılmıştı. Son iki sezonda Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde 9 maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın yanı sıra takımlarından da yakından ilgileniyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Juan Jesus hamlesi! İlk görüşme olumlu geçti

'ya 2016-2017 sezonu başında Inter'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen solak stoper , bugüne kadar dört kez 'nın da formasını giymişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Juan Jesus hamlesi! İlk görüşme olumlu geçti

Profesyonel kulüp kariyeri buyonca 4 farklı takımda görev yapan Jesus, toplam 271 karşılaşmada forma giydi. 'de 142 maç, 'da 102 maçta şans bulan Brezilyalı yıldız, Sport Club Internacional'da 26 maç, 'da da 1 maçta forma giydi. 1.85 boyundaki solak stoper Jesus bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 asist yaparak; savunma ağırlıklı bir oyuncu olduğunu gösterdi.

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