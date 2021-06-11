Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Juan Jesus hamlesi! İlk görüşme olumlu geçti
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündemde sözleşmesi biten Juan Jesus var. Siyah-beyazlıların, Roma ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. (BJK spor haberleri)
Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Juan Jesus oldu. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken, İtalyan basınından siyah-beyazlı takıma ilişkin sürpriz bir iddia geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Beşiktaş'ın Roma'dan ayrılan Juan Jesus'u transfer etmek istediği belirtilirken, yapılan ilk görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.
BOLOGNA DA PEŞİNDE
Roma ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı. Son iki sezonda Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde 9 maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A takımlarından Bologna da yakından ilgileniyor.
Roma'ya 2016-2017 sezonu başında Inter'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen solak stoper Juan Jesus, bugüne kadar dört kez Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giymişti.
Profesyonel kulüp kariyeri buyonca 4 farklı takımda görev yapan Jesus, toplam 271 karşılaşmada forma giydi. İnter'de 142 maç, Roma'da 102 maçta şans bulan Brezilyalı yıldız, Sport Club Internacional'da 26 maç, İnter Primavera'da da 1 maçta forma giydi. 1.85 boyundaki solak stoper Jesus bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 asist yaparak; savunma ağırlıklı bir oyuncu olduğunu gösterdi.
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