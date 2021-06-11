BOLOGNA DA PEŞİNDE

Roma ile olan sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı. Son iki sezonda Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan ve 2019-2020 sezonundan itibaren ligde 9 maçta oynayan 30 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A takımlarından Bologna da yakından ilgileniyor.