19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için Bakü'de transfer zirvesi!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı takımda, gelecek ve gidecek isimlerle ilgili gelişmeler sürüyor. Beşiktaş'ta biten sezonda kiralık olarak Bernard Mensah'ın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kararını iletti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için Bakü'de transfer zirvesi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Sezonu hem hem de 'nı kazanarak kapatan 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıklar da netleşiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için Bakü'de transfer zirvesi!

'ta durumu en çok merak edilen isimlerden biri olan 'la ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı ile Başkanı , 'de bir araya geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için Bakü'de transfer zirvesi!

konusunda görüşme yapan taraflar, bu futbolcunun 'a dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon 'ta kiralık oynayan Mensah için Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmama kararı verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için Bakü'de transfer zirvesi!

26 yaşındaki Ganalı futbolcu, geride bıraktığımız sezon başında 'dan 'a kiralanmıştı. Kayserispor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mensah, siyah-beyazlı formayla çıktığı 36 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

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