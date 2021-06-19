Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için Bakü'de transfer zirvesi!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı takımda, gelecek ve gidecek isimlerle ilgili gelişmeler sürüyor. Beşiktaş'ta biten sezonda kiralık olarak Bernard Mensah'ın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kararını iletti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıklar da netleşiyor.