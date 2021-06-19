Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah için Bakü'de transfer zirvesi!
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlı takımda, gelecek ve gidecek isimlerle ilgili gelişmeler sürüyor. Beşiktaş'ta biten sezonda kiralık olarak Bernard Mensah'ın satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyordu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kararını iletti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılıklar da netleşiyor.
Beşiktaş'ta durumu en çok merak edilen isimlerden biri olan Bernard Mensah'la ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bakü'de bir araya geldi.
Bernard Mensah konusunda görüşme yapan taraflar, bu futbolcunun Kayserispor'a dönmesi konusunda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mensah için Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmama kararı verdi.
26 yaşındaki Ganalı futbolcu, geride bıraktığımız sezon başında Kayserispor'dan Beşiktaş'a kiralanmıştı. Kayserispor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mensah, siyah-beyazlı formayla çıktığı 36 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
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