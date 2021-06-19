Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor
Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın da ayrılması sonucu golcü arayışlarına başlamıştı. Siyah beyazlılar gelecek sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni hesaba katarak takıma bir yıldız santrfor almak istiyor. Uzun süredir Diego Costa için temaslarını sürdüren Kartal, bu transferde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdüren siyah-beyazlılar, önceliğini santrfor transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Diego Costa ile ilgili dün çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın Diego Costa'ya olan ilgisi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük yankı uyandırıyor. "Foot01" isimli Fransız haber sitesi, Atletico Madrid'le ipleri koparan Diego Costa'nın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu yazdı.
PRENSİPTE ANLAŞTILAR
Fransız basını Diego Costa transferiyle ilgili kesin ifadeler kullanırken, İspanyol forvetin Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde Costa'nın yıllık 2.5 milyon euro karşılığında 3 sezonluk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.
Chelsea, C. Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 resmi müsabakaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti. (Fotomaç)
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