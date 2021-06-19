19 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın da ayrılması sonucu golcü arayışlarına başlamıştı. Siyah beyazlılar gelecek sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni hesaba katarak takıma bir yıldız santrfor almak istiyor. Uzun süredir Diego Costa için temaslarını sürdüren Kartal, bu transferde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdüren siyah-beyazlılar, önceliğini santrfor transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan ile ilgili dün çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

'ın 'ya olan ilgisi sadece 'de değil 'da büyük yankı uyandırıyor. "Foot01" isimli Fransız haber sitesi, 'le ipleri koparan Diego Costa'nın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu yazdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

PRENSİPTE ANLAŞTILAR
Fransız basını transferiyle ilgili kesin ifadeler kullanırken, İspanyol forvetin 'la 3 yıllık anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde Costa'nın yıllık 2.5 milyon euro karşılığında 3 sezonluk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

Fransızlar, Costa'ya 'ın ardından en ciddi teklifin 'dan geldiğini yazarken, "Haberde Marsilya'nın yıllardır aradığı büyük forvet" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

WOLVES DEVREDE
'ın transfer listesinde olan Costa için 'nın ardından bir kulüp daha devreye girdi. İspanyol futbolcu için 'in köklü ekiplerinden Benfica devreye girmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

basınında yer alan haberde Costa için ve 'nın ardından Wolverhampton da devreye girdi. Haberde İspanyol forvetin yeni teknik direktör Bruno Lage'nin onayını aldığı ve finansal durumunun araştırıldığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

Chelsea, C. Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 resmi müsabakaya çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti. (Fotomaç)

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