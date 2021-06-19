Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa'da mutlu sona çok yakın! İspanyol golcü imzayı bekliyor

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın da ayrılması sonucu golcü arayışlarına başlamıştı. Siyah beyazlılar gelecek sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni hesaba katarak takıma bir yıldız santrfor almak istiyor. Uzun süredir Diego Costa için temaslarını sürdüren Kartal, bu transferde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan sürdüren siyah-beyazlılar, önceliğini santrfor transferine çevirmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Diego Costa ile ilgili dün çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın Diego Costa'ya olan ilgisi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük yankı uyandırıyor. "Foot01" isimli Fransız haber sitesi, Atletico Madrid'le ipleri koparan Diego Costa'nın Beşiktaş'a çok yakın olduğunu yazdı.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Fransız basını Diego Costa transferiyle ilgili kesin ifadeler kullanırken, İspanyol forvetin Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu yazdı. Haberde Costa'nın yıllık 2.5 milyon euro karşılığında 3 sezonluk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Fransızlar, Costa'ya Beşiktaş'ın ardından en ciddi teklifin Marsilya'dan geldiğini yazarken, "Haberde Marsilya'nın yıllardır aradığı büyük forvet" ifadeleri kullanıldı.

WOLVES DEVREDE

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Costa için Benfica'nın ardından bir kulüp daha devreye girdi. İspanyol futbolcu için Portekiz'in köklü ekiplerinden Benfica devreye girmişti.