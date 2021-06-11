11 Haziran 2021, Cuma
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RUSLARI GERi ÇEVIRDi
Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon euro'ya çıkarılacak ve 3 yıllık kontrat yapılacak.
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier konusunda flaş gelişme! 4 milyon euro...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar Valentin Rosier için kulübü Sporting'e görüşmelerini hızlandırdı. İşte Fransız sağ bek hakkında son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı Valentin Rosier'de aşama kaydetti. Portekiz ekibi Sporting ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklarına devam eden yönetim, 4 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen Kartal, Rosier'i ise ikna etti.
RUSLARI GERi ÇEVIRDi
Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon euro'ya çıkarılacak ve 3 yıllık kontrat yapılacak.
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