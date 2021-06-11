11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier konusunda flaş gelişme! 4 milyon euro...

Transferde flaş gelişme! 4 milyon euro...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika transfer haberi: yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar için kulübü 'e görüşmelerini hızlandırdı. İşte Fransız sağ bek hakkında son detaylar... ()

bir yandan teknik direktör ile sözleşme görüşmesi yaparken, diğer yandan da transfere yoğunlaştı. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılar, bonservisini almak için kulübüyle görüşmeye başladığı 'de aşama kaydetti. ekibi ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklarına devam eden yönetim, 4 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Aynı zamanda teklifine sonraki satıştan pay ekleyen , Rosier'i ise ikna etti.

RUSLARI GERi ÇEVIRDi

Fransız sağ bekin Beşiktaş'ta devam etmek istediği ve 'dan gelen teklifleri geri çevirdiği yönetime aktarıldı. Geçtiğimiz sezon 800 bin Euro'ya oynayan 24 yaşındaki oyuncunun maaşı bonuslarla birlikte 1.4 milyon euro'ya çıkarılacak ve 3 yıllık kontrat yapılacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'a Brezilyalı stoper! İlk görüşme olumlu geçti Kartal'a Brezilyalı stoper! İlk görüşme olumlu geçti
Canlı yayında teklifi duyurdu! İşte Larin için önerilen rakam Canlı yayında teklifi duyurdu! İşte Larin için önerilen rakam
Beşiktaş o transferden vazgeçti! İşte sebebi Beşiktaş o transferden vazgeçti! İşte sebebi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör