Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri!

3- Net golcü alalım: Aboubakar ve Cenk'in ayrılığı sonrası iki santrfor isteyen 48 yaşındaki hoca, bu isimlerden birinin kariyer olarak da Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmasını bekliyor. 4- İlk 11'e minimum 7 takviye: Mevcut kadrodan sözleşmesi biten Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı; iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor. Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.