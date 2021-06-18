Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istekleri!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile tekrar bir araya gelecek olan Sergen Yalçın, yönetime isteklerini belirtti. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
1-Transferde birlikte yürüyelim: Sergen Yalçın, transferden sorumlu yöneticiler ve kendi scout ekibinin birlikte çalışmasını istiyor. Sabah'ın haberine göre 2- Mümkün olduğunca erken bitirelim: Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek ilk 11'e yapılacak transferlerin erken bitirilmesini talep ediyor.
3- Net golcü alalım: Aboubakar ve Cenk'in ayrılığı sonrası iki santrfor isteyen 48 yaşındaki hoca, bu isimlerden birinin kariyer olarak da Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmasını bekliyor. 4- İlk 11'e minimum 7 takviye: Mevcut kadrodan sözleşmesi biten Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı; iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor. Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.
5- Kulübeyi zenginleştirelim: Geçen sezon özellikle son bölümde ciddi sıkıntı yaşayan Yalçın, alternatif oyuncularla zengin bir kulübe hayal ediyor. 6- Yerli kalitemizi artıralım: Yabancı kuralı sonrası 3 yerli şartı oluşmasıyla birlikte Sergen Yalçın'ın bu noktada da istekleri bulunuyor. Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile sözleşme yenilenmesini bekliyor.
7- Kulübe fayda sağlayacak herkes satılabilir: Birçok oyuncusunun adı transferde anılırken, Yalçın'ın düşüncesi de "Kulübün ekonomisine fayda sağlayacak kim varsa satılabilir" şeklinde.
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