Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Genoa'ya önerildi!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlılarda, Adem Ljajic ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, 28 yaşındaki orta sahanın, İtalyan takımı Genoa'ya önerildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Geride bıraktığımız sezonda hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların yıldız isimlerle görüşmeleri sürüyor.

Bu arada yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la da yeni sözleşme konusunda uzlaştı. Bu sorunu halleden Beşiktaş, yönünü tamamen transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu Adem Ljajic'ti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirildi.