18 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Genoa'ya önerildi!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah beyazlılarda, Adem Ljajic ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, 28 yaşındaki orta sahanın, İtalyan takımı Genoa'ya önerildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Genoa'ya önerildi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Geride bıraktığımız sezonda hem 'i hem de 'nı kazanan , transfer çalışmalarında gaza bastı. 'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların yıldız isimlerle görüşmeleri sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Genoa'ya önerildi!

Bu arada yönetim, teknik direktör 'la da yeni sözleşme konusunda uzlaştı. Bu sorunu halleden , yönünü tamamen transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Genoa'ya önerildi!

'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de futbolcu 'ti. gazeteci Nicolo , yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi 'ya teklif edildiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Genoa'ya önerildi!

Siyah-beyazlı takıma 2018'de gelen , geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 5 de asist yapmıştı. formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ljajic'in sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Son dakika transfer haberi: Ünlü gazeteci duyurdu! Beşiktaş'ta Adem Ljajic Genoa'ya önerildi!

, iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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