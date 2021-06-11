11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Medhi Benatia ile ilgileniyor!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın savunma hattı için gündeme flaş bir isim geldi. İspanyol basını Faslı stoper Medhi Benatia için siyah-beyazlıların harekete geçtiğini iddia etti. (BJK spor haberleri)
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basını, Al Duhail'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper Medhi Benatia ile ilgilendiğini iddia etti. Fotomaç'ın haberine göreBayern Münih ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Benatia için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. Kariyerinde; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.
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