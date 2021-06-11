11 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Medhi Benatia ile ilgileniyor!

Beşiktaş'tan savunmaya flaş hamle!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika transfer haberi: 'ın savunma hattı için gündeme flaş bir isim geldi. basını Faslı stoper için siyah-beyazlıların harekete geçtiğini iddia etti. ()

Stoper arayışlarını sürdüren için basını, 'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Faslı stoper ile ilgilendiğini iddia etti. Fotomaç'ın haberine göreBayern Münih ve gibi takımlarda forma giyen Benatia için Beşiktaş yönetimi görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. Kariyerinde; , Roma, ve Juventus gibi 'nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen 34 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon 'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.
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