Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, şampiyon kadrosundan çok önemli oyuncuları kaybetme tehlikesi yaşıyor. Geride kalan sezonda gösterdiği performans ile takımın yıldızlarından biri konumuna gelen Valentin Rosier'in transferi çıkmaza girdi. Kara Kartal'a Fransız oyuncunun alternatifini, kaptan Atiba Hutchinson önerdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Geçen sezon Portekiz ekibi Sporting Lisbon'dan kiralanan sağ bek Valentin Rosier, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği yüksek performans ile şüphesiz şampiyonluğu getiren isimlerden biri olmuştu. Beşiktaş Yönetimi, şimdi ise 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı hedeflerken, diğer yandan da her türlü ihtimali düşünüyor. Siyah beyazlılar, bu yüzden Rosier için alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Tam da bu gelişmelerin yaşandığı sırada Kara Kartal'ın gündemine flaş bir isim geldi. Fanatik'in haberine göre, daha önce Cyle Larin'in takıma kazandırılmasında başrol oynayan Beşiktaş'ın istikrar abidesi Atiba, Kanadalı vatandaşı Zachary Guillard'ı önerdi.

DÜŞÜK MALİYETLİ

38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Zachary Guillard'ın genç yaşı nedeniyle takıma büyük bir katkı verebileceğini belirti. Ayrıca ABD'de MLS Ligi ekiplerinden Montreal forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtilirken, maliyetinin bir hayli düşük olmasının beklendiği öğrenildi.

LARYEA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Atiba'nın bir diğer önerdiği isim de Richie Laryea'ydı. Tıpkı Guillard gibi MLS'te görev yapan ve Toronto'nun formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu da Avrupa'ya gitmeyi bir hayli istiyor. Kanadalı futbolcu ile Beşiktaş arasında temasların halen sürdüğü öğrenildi.

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