18 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Valentin Rosier'in yerine yeni sağ bek! Zachary Guillard transferini Atiba önerdi...

Kartal'a yeni sağ bek! Atiba önerdi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ve 'nda mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, şampiyon kadrosundan çok önemli oyuncuları kaybetme tehlikesi yaşıyor. Geride kalan sezonda gösterdiği performans ile takımın yıldızlarından biri konumuna gelen 'in transferi çıkmaza girdi. Kara Kartal'a Fransız oyuncunun alternatifini, kaptan önerdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Geçen sezon Portekiz ekibi 'dan kiralanan sağ bek , hem savunmada hem de hücumda gösterdiği yüksek performans ile şüphesiz şampiyonluğu getiren isimlerden biri olmuştu. Beşiktaş Yönetimi, şimdi ise 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı hedeflerken, diğer yandan da her türlü ihtimali düşünüyor. Siyah beyazlılar, bu yüzden Rosier için alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Tam da bu gelişmelerin yaşandığı sırada Kara Kartal'ın gündemine flaş bir isim geldi. Fanatik'in haberine göre, daha önce 'in takıma kazandırılmasında başrol oynayan Beşiktaş'ın istikrar abidesi Atiba, Kanadalı vatandaşı Zachary 'ı önerdi.

DÜŞÜK MALİYETLİ

38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Zachary Guillard'ın genç yaşı nedeniyle takıma büyük bir katkı verebileceğini belirti. Ayrıca 'de Ligi ekiplerinden forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtilirken, maliyetinin bir hayli düşük olmasının beklendiği öğrenildi.

LARYEA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Atiba'nın bir diğer önerdiği isim de 'ydı. Tıpkı Guillard gibi MLS'te görev yapan ve 'nun formasını giyen 26 yaşındaki oyuncu da 'ya gitmeyi bir hayli istiyor. Kanadalı futbolcu ile Beşiktaş arasında temasların halen sürdüğü öğrenildi.

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