Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri açıkladı! "Tercihimiz Beşiktaş"
Beşiktaş, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Diego Costa için harekete geçti. Brezilya asıllı İspanyol yıldız da Beşiktaş'ı istiyor. Golcü oyuncunun menajeri Pedro Santos "Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Diego Beşiktaş'ı istiyor" dedi. İşte transferin rakamsal boyutu ve diğer detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran Beşiktaş forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu. Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.
TERCİHİMİZ TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ
Takvim'in haberine göre, Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.
YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Diego Costa yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. Beşiktaş ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor.
Menajer Pedro Santos yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.
Diego Costa Atletico Madrid ile yaşadığı sorunlar sebebiyle İspanyol ekibinden ocak ayında ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında herhangi bir takımda oynamadı.
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