Aboubakar'ı Al Nassr'a kaptıran Beşiktaş forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu. Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Diego Costa ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.