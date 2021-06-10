10 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri açıkladı! "Tercihimiz Beşiktaş"

Beşiktaş, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Diego Costa için harekete geçti. Brezilya asıllı İspanyol yıldız da Beşiktaş'ı istiyor. Golcü oyuncunun menajeri Pedro Santos "Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Diego Beşiktaş'ı istiyor" dedi. İşte transferin rakamsal boyutu ve diğer detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri açıkladı! Tercihimiz Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Aboubakar'ı 'a kaptıran forvet transferi için dünya çapında bir isimle temas kurdu. 'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki ile görüşen Siyah-Beyazlılar bu transferde de çok önemli yol kat ettiler.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri açıkladı! Tercihimiz Beşiktaş

TERCİHİMİZ TABİİ Kİ BEŞİKTAŞ

'in haberine göre, 'nın menajeri 'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da 'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri açıkladı! Tercihimiz Beşiktaş

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

yıllık 3.5 milyon Euro, 2 milyon Euro da imza parası istiyor. ise yıllık ücreti düşürmeye çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri açıkladı! Tercihimiz Beşiktaş

Menajer yakın zamanda bir kez daha görüşeceklerini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Diego Costa'nın menajeri açıkladı! Tercihimiz Beşiktaş

ile yaşadığı sorunlar sebebiyle ekibinden ocak ayında ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında herhangi bir takımda oynamadı.

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