10 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın listesindeki Erkan Eyibil Antalyaspor'da!
Çifte şampiyon Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Erkan Eyibil, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Akdeniz temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil'le 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 20 yaşındaki 10 numaranın ismi Beşiktaş'la da anılıyordu.
🖋 Hoş Geldin Erkan Eyibil— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) June 10, 2021
Kulübümüz, Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/U9AjbV4Bdn
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