10 Haziran 2021, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın listesindeki Erkan Eyibil Antalyaspor'da!

Beşiktaş istedi Antalya kaptı! 5 yıllık imza
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Çifte şampiyon 'ın da transfer listesinde bulunan , ekiplerinden 'a transfer oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Akdeniz temsilcisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden , Ümit Milli futbolcu 'le 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 20 yaşındaki 10 numaranın ismi 'la da anılıyordu.

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