17 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi zora girdi!
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Alex Teixeira konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya futbolcunun şartları siyah-beyazlıları oldukça zorladı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Transfer için girişimleri sürdürülen yıldız oyuncu siyah-beyazlılardan adeta dünyaları talep etti. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon euro garanti maaş önerdiği Alex Teixeira, Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme talep etti. Ayrıca 2 milyon euro imza parası da isteyen Brezilyalı yıldız, bunun dışında Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu da talep etti. Teixeira'nın sunduğu şartları kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme, 2 milyon euro maaş, 1 milyon euro imza parası, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu teklif etti.
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