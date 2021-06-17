17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi zora girdi!

Transferde kritik saatler! Önerilen rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika transfer haberleri: 'ın kadrosuna katmak için girişimlere başladığı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilya futbolcunun şartları siyah-beyazlıları oldukça zorladı. İşte detaylar... ()

Transfer için girişimleri sürdürülen yıldız oyuncu siyah-beyazlılardan adeta dünyaları talep etti. Fotomaç'ın haberine göre 'ın yıllık 2 milyon euro garanti maaş önerdiği , Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon euro maaş ve 3 yıllık garanti sözleşme talep etti. Ayrıca 2 milyon euro imza parası da isteyen Brezilyalı yıldız, bunun dışında Şampiyonluk ve bonusu da talep etti. Teixeira'nın sunduğu şartları kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme, 2 milyon euro maaş, 1 milyon euro imza parası, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu teklif etti.
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