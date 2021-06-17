17 Haziran 2021, Perşembe
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Dünyanın en ciddi spor gazetelerinden L'Equipe, "Al-Ahli'ye kiralanan 26 yaşındaki forvet, iki yıllık sözleşmesine rağmen Rennes'de kalmayacak. FC Porto, Beşiktaş ve Krasnodar onu bekliyor" haberini yaptı. Bu haber de Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. Eski Milan oyuncusu yılda brüt 3.5 milyon euro net kazanıyor. Takımda kalırsa 7 milyon Euro zarara neden olacak. Ancak serbest bırakılması için görüşmeler devam ediyor. Rennes, neredeyse sembolik bir tazminat karşılığında onu serbest bırakmayı taahhüt etti. Bu yüzden Niang'ı ikna etmeyi başaran takıma herhangi bir zorluk çıkarılmayacak.
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Mbaye Niang için Rennes ile temaslara başladı
Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Al-Ahli'de forma giyen ve hocasıyla anlaşamadığı gerekçesiyle kadro dışı kalan Mbaye Niang için bonservisinin bulunduğu Rennes ile temaslara başladı. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın listesine dünyaca ünlü bir yıldız eklendi. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın scout ekibi 10 Mayıs'ta Sergen Yalçın'ın önüne bir scout raporu koydu. Masada Yalçın'ın gözüne çarpan ilk isim Mbaye Niang oldu. Son olarak 1.5 milyon euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile Al Ahli takımına gönderilen 26 yaşındaki Senegalli golcü için girişimlerde son aşamaya gelindi. Al Ahli'de Rumen teknik adam Regechampf ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niang için bonservisini elinde bulunduran Rennes ile temas kuruldu.
ZORLUK ÇIKARILMAYACAK
Dünyanın en ciddi spor gazetelerinden L'Equipe, "Al-Ahli'ye kiralanan 26 yaşındaki forvet, iki yıllık sözleşmesine rağmen Rennes'de kalmayacak. FC Porto, Beşiktaş ve Krasnodar onu bekliyor" haberini yaptı. Bu haber de Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. Eski Milan oyuncusu yılda brüt 3.5 milyon euro net kazanıyor. Takımda kalırsa 7 milyon Euro zarara neden olacak. Ancak serbest bırakılması için görüşmeler devam ediyor. Rennes, neredeyse sembolik bir tazminat karşılığında onu serbest bırakmayı taahhüt etti. Bu yüzden Niang'ı ikna etmeyi başaran takıma herhangi bir zorluk çıkarılmayacak.
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