17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Mbaye Niang için Rennes ile temaslara başladı

BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda 'nde yer alacak 'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Al-Ahli'de forma giyen ve hocasıyla anlaşamadığı gerekçesiyle kadro dışı kalan için bonservisinin bulunduğu ile temaslara başladı. ( haberleri)

'ın listesine dünyaca ünlü bir yıldız eklendi. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın scout ekibi 10 Mayıs'ta 'ın önüne bir scout raporu koydu. Masada Yalçın'ın gözüne çarpan ilk isim oldu. Son olarak 1.5 milyon euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile takımına gönderilen 26 yaşındaki golcü için girişimlerde son aşamaya gelindi. Al Ahli'de Rumen teknik adam ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niang için bonservisini elinde bulunduran ile temas kuruldu.

ZORLUK ÇIKARILMAYACAK

Dünyanın en ciddi spor gazetelerinden L'Equipe, "Al-Ahli'ye kiralanan 26 yaşındaki forvet, iki yıllık sözleşmesine rağmen Rennes'de kalmayacak. , Beşiktaş ve onu bekliyor" haberini yaptı. Bu haber de Beşiktaşlıları heyecanlandırdı. Eski oyuncusu yılda brüt 3.5 milyon euro net kazanıyor. Takımda kalırsa 7 milyon Euro zarara neden olacak. Ancak serbest bırakılması için görüşmeler devam ediyor. Rennes, neredeyse sembolik bir tazminat karşılığında onu serbest bırakmayı taahhüt etti. Bu yüzden Niang'ı ikna etmeyi başaran takıma herhangi bir zorluk çıkarılmayacak.
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