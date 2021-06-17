17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin gollerine devam ediyor!

Larin gollerine devam ediyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta olağanüstü bir performans sergileyen Cyle , ülkesi 'da gollerine devam ediyor. ( haberleri)

'ta Cyle , formasıyla gollerine devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre ülkesinin, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde 'yi 1-0 yendiği müsabakada tek golü kaydeden Larin, rövanş maçında da golünü atmayı bildi. İlk maçta golünü atan Beşiktaş'ın golcüsü, rövanşı da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sezon 51 maça çıkan Larin, 30 gol attı, 6 da asist yaptı.
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