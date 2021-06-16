Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vincent Aboubakar'ın Al Nasr'a transfer olması sonrası alternatif oyunculara yönelen siyah-beyazlıların bonservisi Palmeiras'ta bulunan Miguel Borja'yı gündemine aldığı öğrenildi. (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılarda forvet arayışları hız kazandı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, geçen sezon Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayamamıştı. Kamerunlu golcünün Al Nasr'a transfer olması sonrası bu bölge için alternatif isimlere yönelen Beşiktaş yönetiminin bonservisi elinde olan İspanyol golcü Diego Costa ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Kara Kartal'ın Costa transferinde ufak pürüzler kaldığı öne sürülürken, tecrübeli oyuncunun yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Brezilya'da buldu.
Beşiktaş, bonservisi Palmeiras'ta bulunan ve 1.5 sezondur Kolombiya ekibi Junior FC'de kiralık olarak forma giyen Miguel Borja'yı renklerine için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam eden Borja'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
MIGUEL BORJA KİMDİR?
Tam adı Miguel Ángel Borja Hernández olan futbolcu, 26 Ocak 1993 tarihinde Kolombiya'nın Tierra Alta kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Deportivo Cali altyapısında başlayan ve 2011 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Kolombiyalı forvet; Cúcuta Deportivo, Cortuluá, CD La Equidad, Livorno ve Atlético Nacional formalarını terletmesinin ardından 2017 yılında 9.85 milyon Euro karşılığında Palmeiras'a transfer oldu.
Ocak 2020'de Junior FC'ye kiralanan Borja, geçtiğimiz sezon çıktığı 22 maçta 14 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiya Milli Takımı ile de 13 maça çıkan futbolcu, 4 gol kaydetti. 1.83 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon Euro.
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