16 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vincent Aboubakar'ın Al Nasr'a transfer olması sonrası alternatif oyunculara yönelen siyah-beyazlıların bonservisi Palmeiras'ta bulunan Miguel Borja'yı gündemine aldığı öğrenildi. (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan 'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılarda forvet arayışları hız kazandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, geçen sezon Porto'dan kiraladığı ile anlaşma sağlayamamıştı. Kamerunlu golcünün 'a transfer olması sonrası bu bölge için alternatif isimlere yönelen yönetiminin bonservisi elinde olan İspanyol golcü Diego Costa ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!

Kara Kartal'ın Costa transferinde ufak pürüzler kaldığı öne sürülürken, tecrübeli oyuncunun yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!

, bonservisi 'ta bulunan ve 1.5 sezondur Kolombiya ekibi Junior FC'de kiralık olarak forma giyen 'yı renklerine için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam eden Borja'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!

MIGUEL BORJA KİMDİR?

Tam adı Miguel Ángel Borja Hernández olan futbolcu, 26 Ocak 1993 tarihinde Kolombiya'nın Tierra Alta kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Deportivo Cali altyapısında başlayan ve 2011 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Kolombiyalı forvet; Cúcuta Deportivo, Cortuluá, CD La Equidad, Livorno ve Atlético Nacional formalarını terletmesinin ardından 2017 yılında 9.85 milyon Euro karşılığında 'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!

Ocak 2020'de Junior FC'ye kiralanan Borja, geçtiğimiz sezon çıktığı 22 maçta 14 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Kolombiya Milli Takımı ile de 13 maça çıkan futbolcu, 4 gol kaydetti. 1.83 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon Euro.

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