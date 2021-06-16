Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı!

Beşiktaş, bonservisi Palmeiras'ta bulunan ve 1.5 sezondur Kolombiya ekibi Junior FC'de kiralık olarak forma giyen Miguel Borja'yı renklerine için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam eden Borja'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.