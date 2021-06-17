Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa transferinde ısrarcı! İşte yapılan son teklif...
Beşiktaş gelecek sezon için kadrosuna, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili olacak bir forvet almak istiyor. Siyah beyazlıların gündeminde bir süredir Diego Costa var. İspanyol golcüyle uzun süredir görüşmelerini sürdüren Kartal, bu transferi bitimek istiyor. Yönetim yıldız golcü için oldukça ısrarcı davranırken, yapılan yeni teklif de basına sızdı. İşte Diego Costa ile Beşiktaş arasındaki son detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Vincent Aboubakar'ın yerine forvet arayan Beşiktaş'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.
TOPLAM 7.5 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'ya 1.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklif etti. İspanyol forvetin düşünmek için süre istediğini öğrenildi.
SHANGHAI DE TALİP
Ancak Diego Costa'ya Shanghai SIPG'in de çok cazip bir teklif yaptığı belirlendi. Ocak ayından bu şana boşta olan tecrübeli forvetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
Daha önce Atlatico Madrid ve Chelsea formalarını da terleten Diego Costa 24 kez İspanya Milli Takımı'nda görev alıp rakip ağlara 10 gol bırakan Brezilya asıllı futbolcu çok önemli bir gol silahı.
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