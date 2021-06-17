17 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa transferinde ısrarcı! İşte yapılan son teklif...

Beşiktaş gelecek sezon için kadrosuna, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde etkili olacak bir forvet almak istiyor. Siyah beyazlıların gündeminde bir süredir Diego Costa var. İspanyol golcüyle uzun süredir görüşmelerini sürdüren Kartal, bu transferi bitimek istiyor. Yönetim yıldız golcü için oldukça ısrarcı davranırken, yapılan yeni teklif de basına sızdı. İşte Diego Costa ile Beşiktaş arasındaki son detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa transferinde ısrarcı! İşte yapılan son teklif...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Vincent Aboubakar'ın yerine forvet arayan 'tan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü ile masaya oturdu ve resmi teklifini yaptı. Beşiktaş yönetimi, 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa transferinde ısrarcı! İşte yapılan son teklif...

TOPLAM 7.5 MİLYON EURO
'in haberine göre; yönetimi, 'ya 1.5 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklif etti. İspanyol forvetin düşünmek için süre istediğini öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa transferinde ısrarcı! İşte yapılan son teklif...

SHANGHAI DE TALİP
Ancak 'ya 'in de çok cazip bir teklif yaptığı belirlendi. Ocak ayından bu şana boşta olan tecrübeli forvetin nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Diego Costa transferinde ısrarcı! İşte yapılan son teklif...

Daha önce ve formalarını da terleten 24 kez 'nda görev alıp rakip ağlara 10 gol bırakan futbolcu çok önemli bir gol silahı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da imzalar için geri sayım başladı! Kartal'da imzalar için geri sayım başladı!
Yalçın'dan büyük feda! O maddeleri geri çevirdi Yalçın'dan büyük feda! O maddeleri geri çevirdi
Ersin ısrarı sürüyor! İletilen teklif... Ersin ısrarı sürüyor! İletilen teklif...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör