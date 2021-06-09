09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş için Serge Arnaud Aka iddiası!

Beşiktaş için Aka iddiası! Atiba'ya alternatif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren için Mısır basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Atiba'nın alternatifini arayan siyah beyazlılar, ekiplerinden El-Gouna'nın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

'ta ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre, takviye çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin de Serge Arnaud Aka olduğu ileri sürüldü.

ekiplerinden El-Gouna'nın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka'nın adı Beşiktaş'la anılıyor. Yaşlanan Atiba'nın yerine alternatif arayışlarına sürdüren Beşiktaş'ın 26 yaşındaki defansif orta saha ile ilgilendiği kaydedildi. Mısır basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da Aka ile ilgilendiği ifade edildi. Kulübü ile sözleşmesi sona eren Aka'nın bonservisinin elinde olması transfer çalışmalarında oyuncuyu bir adım öne çıkarıyor.

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