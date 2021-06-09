Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Mısır basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Atiba'nın alternatifini arayan siyah beyazlılar, Mısır Premier Lig ekiplerinden El-Gouna'nın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta ilgili ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre, takviye çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin de Serge Arnaud Aka olduğu ileri sürüldü.

Mısır Premier Lig ekiplerinden El-Gouna'nın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka'nın adı Beşiktaş'la anılıyor. Yaşlanan Atiba'nın yerine alternatif arayışlarına sürdüren Beşiktaş'ın 26 yaşındaki defansif orta saha ile ilgilendiği kaydedildi. Mısır basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da Aka ile ilgilendiği ifade edildi. Kulübü ile sözleşmesi sona eren Aka'nın bonservisinin elinde olması transfer çalışmalarında oyuncuyu bir adım öne çıkarıyor.

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