16 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Divock Origi...

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la henüz anlaşma sağlayamasa da transfer harekatını sürdüren siyah beyazlılar, gündemine flaş yıldızı aldı. Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışına geçen Kartal, Liverpool'da forma giyen Divock Origi'ye gözünü dikti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Divock Origi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Bu sezon hem 'de hem de 'nde taraftarını üzen , gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında somut adımlar atmaya başlıyor. Bu anlamda ilk etapta gönderilecekler listesini belirleyen ekibinde ile yolların ayrılması planlanıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Divock Origi...

Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi'nin, bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü 'ın 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilinen kulüpler arasında da yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Divock Origi...

Ancak yüksek maaş yükü ile Siyah-Beyazlı ekibin, farklı bir önerisinin olması bekleniyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Origi'nin, 3.5 milyon Euro olan maaşının yarısını Kara , diğer yarısını ise 'ın ödemesi hedefleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Divock Origi...

Eğer taraflar bu konuda el sıkışırsa, imza için adımlar atılacak. Öte yandan teknik heyetin de nedeniyle Origi'yi kadroda görmeyi bir hayli istediği bildirildi.

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