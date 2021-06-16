Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Divock Origi...
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la henüz anlaşma sağlayamasa da transfer harekatını sürdüren siyah beyazlılar, gündemine flaş yıldızı aldı. Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışına geçen Kartal, Liverpool'da forma giyen Divock Origi'ye gözünü dikti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon hem İngiltere Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde taraftarını üzen Liverpool, gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında somut adımlar atmaya başlıyor. Bu anlamda ilk etapta gönderilecekler listesini belirleyen Merseyside ekibinde Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor.
Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi'nin, bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü Kırmızılar'ın 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilinen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.
Eğer taraflar bu konuda el sıkışırsa, imza için adımlar atılacak. Öte yandan teknik heyetin de Devler Ligi nedeniyle Origi'yi kadroda görmeyi bir hayli istediği bildirildi.
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