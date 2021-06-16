Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi'nin, bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü Kırmızılar'ın 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilinen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.